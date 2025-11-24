Florentín se hace sentir en Argentina

El equipo de Santiago del Estero venció por 2-1 a San Lorenzo de Almagro, donde fue titular el portero paraguayo Orlando Gill.

Facundo Gulli abrió la cuenta para el Cuervo a los 45+1’, luego lo empató de penal Lucas Varaldo a los 67’ y el gol de Florentín llegó a los 90+1’.

En otros partidos de octavos de final, Argentinos Juniors derrotó por 2-0 a Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Rosario Central.

Hoy prosigue la ronda de octavos con tres compromisos: Deportivo Riestra vs. Barracas Central (17:00); Racing vs. River Plate (19:15) y Unión vs. Gimnasia de La Plata desde las 22:00. El miércoles juegan Lanús y Tigre desde las 21:30.