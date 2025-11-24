24 nov. 2025
Fútbol Internacional

Boca clasifica a cuartos de final y Estudiantes sorprende a Rosario Central

Boca Juniors derrotó por 2-0 a Talleres de Cordoba y Estudiantes de La Plata sorprendió a Rosario Central por 0-1, en duelos por los octavos de final del Torneo Clausura.

Noviembre 24, 2025 09:26 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ARG-BOCA-TALLERES

El equipo xeneize avanza a los cuartos de final del torneo Clausura.

ALEJANDRO PAGNI/AFP

En la Bombonera, y con un doblete del uruguayo Miguel Ángel Merentiel, Boca se impuso por 2-0 ante Talleres para ratificar su condición de candidato.

Con el partido con un gol de ventaja, el arquero del ‘Xeneize’, Agustín Marchesín, le desvió un penalti a Mateo Cáceres.

En la próxima instancia de cuartos de final, Boca será local de Argentinos de Juniors, que ayer se impuso a domicilio por 0-2 ante Vélez Sarsfield.

En el otro duelo de este domingo, Estudiantes de La Plata sorprendió a domicilio a Rosario Central, para imponerse por 0-1 con el gol del colombiano Edwin Cetré.

Rosario Central, con Ángel Di María como titular este domingo, había sido reconocido esta semana como campeón por ser el mejor de la Tabla Anual y además había finalizado líder de su zona en este Clausura.

El próximo rival de Estudiantes de La Plata en la próxima instancia será como visitante de Central Córdoba en Santiago del Estero, que ayer había vencido por 2-1 a San Lorenzo.

El lunes se disputarán tres cruces de estos octavos de final: Deportivo Riestra-Barracas Central, Racing Club-River Plate y Unión de Santa Fe-Gimnasia y Esgrima La Plata.

El miércoles en tanto, el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, completará esta fase ante Tigre.

Redacción D10
Argentinos Juniors.jpg
Fútbol Internacional
Argentinos Juniors y Central Córdoba sacan pasaje a cuartos de final
Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron su pasaporte a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Noviembre 23, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
G6YZqPjWgAExZ2Z.jpg
Fútbol Internacional
Harvey Barnes frena en seco al City
Un doblete de Harvey Barnes dio el triunfo al Newcastle United y corta la racha de cuatro triunfos consecutivos del Manchester City que puede perder el tren por la Premier League si el Arsenal se lleva este domingo el derbi del Norte de Londres.
Noviembre 22, 2025 07:09 p. m.
 · 
Redacción D10
G6YLCVXXsAA8e3D.jpg
Fútbol Internacional
Juventus ‘pincha’ en su visita al colista
Juventus de Turín empató este sábado 1-1 en su visita al campo del Fiorentina, colista de la Serie A sin ninguna victoria en su casillero, para seguir en puestos de Liga Conferencia, a cuatro del líder, el Inter de Milán, con un partido menos.
Noviembre 22, 2025 06:59 p. m.
 · 
Redacción D10
G6Ymz37XIAEf3M5.jpg
Fútbol Internacional
Pogba vuelve con una dura derrota del Mónaco
En el estadio Roazhon Park de Rennes, con la segunda equipación del Mónaco, número ‘8’ en la espalda, finalizada su sanción por dopaje y una exhaustiva preparación física, Paul Pogba regresó a la competición 811 días después en la dolorosa derrota del Mónaco.
Noviembre 22, 2025 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
G6YCeH0WwAABLMd.jpg
Fútbol Internacional
Barcelona celebra la vuelta a casa con contundencia
Barcelona celebró este sábado la reapertura del Spotify Camp Nou tras 909 días de exilio en Montjuïc con una victoria frente al Athletic Club, gracias a la contundencia que los goles de Robert Lewandowski y Fermín López, y un doblete Ferran Torres, reflejaron en el marcador (4-0).
Noviembre 22, 2025 06:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Enzo Fernández.jpg
Fútbol Internacional
Pedro Neto y Enzo salvan a un pobre Chelsea
Un gol del portugués Pedro Neto en la primera parte y otro del argentino Enzo Fernández en los minutos finales salvaron a un pobre Chelsea ante el Burnley.
Noviembre 22, 2025 01:02 p. m.
 · 
Redacción D10
