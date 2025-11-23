23 nov. 2025
Argentinos Juniors y Central Córdoba sacan pasaje a cuartos de final

Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron su pasaporte a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Argentinos Juniors clasificó a cuartos de final del fútbol argentino.

En los primeros cruces del cuadro de octavos de final, Argentinos Juniors venció a domicilio por 0-2 a Velez Sarsfield con un doblete de Hernán Lopez Muñoz, mientras que el local terminó con diez jugadores por la expulsión de Agustin Bouzat.

De esta manera, el ‘Bicho’ esperará por el vencedor del cruce que este domingo animarán Boca Juniors ante Talleres de Córdoba en ‘La Bombonera’.

En tanto, en el segundo turno Central Córdoba revirtió una desventaja inicial y se impuso por 2-1 ante San Lorenzo en Santiago del Estero.

Lucas Varaldo y el paraguayo José Florentín revirtieron un resultado adverso tras el gol inicial de Facundo Gulli para un ‘Ciclón’ que terminó con nueve jugadores por las expulsiones del colombiano Johan Romaña y Nery Domínguez.

El ‘Feroviario’ esperará por el vencedor del cruce que este domingo animarán Rosario Central ante Estudiantes de La Plata.

El martes se disputarán tres cruces de estos octavos de final: Deportivo Riestra-Barracas Central, Racing Club-River Plate y Unión de Santa Fe-Gimnasia y Esgrima La Plata.

El miércoles, en tanto, el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, completará esta fase ante Tigre. EFE

Más contenido de esta sección
20251122_111552.jpg
Fútbol Internacional
Izquierdoz, sobre final con Atlético Mineiro: “Ya hemos sorteado rivales muy importantes”
Carlos Izquierdoz, zaguero de Lanús, se mostró confiado en la antesala del partido ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.
Noviembre 22, 2025 11:23 a. m.
 · 
Redacción D10
20251122_111552.jpg
Fútbol Internacional
Carlos Izquierdoz: “Ya hemos sorteado rivales muy importantes”
Carlos Izquierdoz, zaguero del Lanús, se mostró confiado en la antesala del partido de este sábado ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.
Noviembre 22, 2025 11:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Screenshot_20251122-093800_X.jpg
Fútbol Internacional
Gesto inolvidable de la Fundación Galo
El Atlético Mineiro, a través de su Fundación Galo, visitó la escuela donde estudió Junior Alonso en Ñemby y emocionó a todos los niños.
Noviembre 22, 2025 09:41 a. m.
 · 
Redacción D10
20251122_083210.jpg
Fútbol Internacional
Junior Alonso: “Tenemos la posibilidad de hacer historia”
Junior Alonso, zaguero paraguayo de Atlético Mineiro, reconoció que el partido ante Lanús por la final de la Copa Sudamericana representa para él y para el ‘Galo’ la posibilidad de “hacer historia”.
Noviembre 22, 2025 08:34 a. m.
 · 
Redacción D10
20251122_080111.jpg
Fútbol Internacional
Lanús y Atlético Mineiro definen al nuevo campeón de la Copa Sudamericana
El Lanús argentino y el Atlético Mineiro brasileño chocarán este sábado en el Defensores del Chaco en la final de la Copa Sudamericana.
Noviembre 22, 2025 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Paul Pogba
Fútbol Internacional
Tras casi dos años, Paul Pogba podría jugar este fin de semana
El nombre del francés Paul Pogba, centrocampista del A.S. Mónaco desde este verano, figura por primera vez en la lista de convocados de su equipo para el choque liguero a domicilio que disputará contra el Rennes, lo que podría significar su vuelta al campo tras la sanción de dos años por dopaje.
Noviembre 21, 2025 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
