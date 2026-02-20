Tolima se lleva victoria ante el Táchira

El tanto del equipo tolimense en el minuto 65 corrió por parte del juvenil Kelvin Flórez en el partido del debut de los ‘Pijaos’ en la edición 2026 de la Libertadores.

Flórez recogió en el camino al arco un balón que se le escapó al portero Jesús Camargo, luego de que éste interceptara un disparo con el que el delantero colombiano Adrián Parra buscaba inaugurar el marcador.

La anotación ratificó el dominio que exhibía en ese momento el visitante, y que enfrió las acciones para un dueño de casa que llegó a la segunda fase tras dejar en el camino al boliviano The Strongest.

El Tolima, sin embargo, no la tuvo fácil, ya que en el minuto 18 de la primera parte el Táchira estuvo a punto de ponerse en ventaja, cuando el ariete Adalberto Peñaranda cruzó una pelota que uno de sus compañeros casi empuja hacia el fondo de la red, de no ser por la intervención de Jan Angulo, quien logró interponerse en el camino.

El centrocampista Carlos Sosa exigió igualmente al guardameta brasileño Neto Volpi, quien resguarda el arco del Tolima.

Con este resultado, la escuadra colombiana recibirá el próximo jueves 26 de febrero a sus rivales venezolanos en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

La plantilla Vinotinto y Oro ha jugado, incluyendo este año, en once ediciones de la Copa Libertadores, mientras que el Táchira, con 28 torneos disputados, es el que club venezolano con más participaciones en esta competencia.