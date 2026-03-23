Rubio Ñu (15 puntos) vs. Sportivo Ameliano (14) será el apasionante duelo por seguir escalando en la tabla de posiciones del Apertura 2026. Cabe mencionar que este juego marcará la finalización de la fecha 12, en La Arboleda, desde las 20:30.

Los responsables de impartir justicia: José Méndez como juez principal; los líneas Roberto Cañete y Nadia Weiler y Édgar Galeano en el VAR.

En cuanto al momento de cada equipo, podemos destacar que el Albiverde viene de una resonante victoria (2-0) ante Cerro Porteño, de local. Por ello, el equipo de Gustavo Morínigo llega confiado a este enfrentamiento.

Por su parte, la V Azulada en su partido de la fecha 11 culminó siendo igualado 1-1 contra Sportivo Trinidense. Los dirigidos por Roberto Nanni arrastran seis partidos sin triunfos (cuatro empates y dos derrotas). Su última victoria fue en la fecha 5 por 3-0 ante el Sportivo 2 de Mayo, disputado en Villeta.

CIFRA. 25/01/26 se disputó en Villeta el último y único partido en Primera entre Ameliano y Rubio Ñu; el juego culminó 2-2.