Torneo Apertura

Rubio Ñu-Trinidense: El Clásico trinidense paraliza al barrio

Tremendo duelo se desarrollará esta tarde en el barrio Santísima Trinidad: el clásico entre Rubio Ñu y Trinidense, vecinos y rivales que comparten en Primera División.

Febrero 07, 2026 08:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Experiencia. El Mago Mendieta portará la cinta de capitán en el Albiverde.

La cita está marcada para las 18:30, horario especial a raíz de las temperaturas altas, en el estadio La Arboleda del Albiverde.

El juez principal será David Ojeda; sus líneas, Julio Aranda y Héctor Medina, y en la cabina VAR, el árbitro Ulises Mereles.

Este clásico del barrio se volverá a disputar exactamente después de ocho largos años; es decir, pasaron un total de 2.987 días para que la máxima categoría los vuelva a tener enfrentados. El último ganador de los clásicos fue Rubio Ñu, el 4 de diciembre de 2018, se impuso por la mínima (1-0) en La Arboleda.

CIFRA. 8 partidos han disputado Rubio Ñu y Trinidense entre sí, en Primera. El Albiverde ganó 4 y empataron 4.

Redacción D10
