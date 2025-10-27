27 oct. 2025
Selección Paraguaya

Por otro paso memorable

La Selección Paraguaya Sub 17 se prepara para afrontar el miércoles 29, que será desde las 12:30, un compromiso clave ante México, por los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 que se disputa en Marruecos.

Octubre 27, 2025 10:05 a. m. • 
Por Redacción D10
G4IJc8SXQAA0OP1.jpg

La Selección Paraguaya Sub 17 Femenina va por la hazaña de meterse en cuartos de final.

El equipo guaraní consiguió cumplir hasta el momento la actuación más importante en su historial de la Copa del Mundo en la rama femenina, ya que avanzó como escolta de Japón en su zona, consiguiendo dos victorias (2-1 ante Zambia y 4-1 Nueva Zelanda) y un empate por 1-1 contra Japón, una de las selección con mayor potencial en el fútbol femenino.

El representativo nacional, que afronta la competencia como campeón continental (logró el título en el último Sudamericano), se posiciona como uno de los equipos más importantes por su desempeño en la Copa, apuntando a conseguir dar otro paso clave.

A su vez, México sorteó su serie como escolta de Corea del Norte, su único verdugo en la fase de grupos con el que cayó por 0-2, hilando luego dos triunfos frente a Países Bajos y Camerún, ambos por el marcador de 1-0.

LAS CLAVES. Hasta el momento la Albirroja tiene como principal fortaleza la seguridad en última línea, en donde la portera Tamara Amarilla es una de las figuras principales.

La golera en 270 minutos disputados, solo encajó 3 goles (1 de penal), complementando una sólida estructura defensiva y de recuperación. En ataque, Claudia Martínez es la artillera con 3 tantos.

La Albirroja se prepara para su duelo ante México, que será el miércoles 29 por los octavos de final del Mundial Sub 17.

Labores en campo

Hoy y mañana el equipo paraguayo entrena apuntando a conformar el equipo titular que medirá a México por un lugar en los cuartos de final. El probable equipo que presentaría la Albirroja sería con: Tamara Amarilla; Luz Benítez, Ximena Moreno y Jazmín Pintos; Fiorella Aquino, Maité Mussi, Erika Figueredo, Florencia Cáceres y Yuliza Franco; Deisy Bareiro y Claudia Martínez.

7 goles suma Paraguay en el torneo Mundial Sub 17, y la goleadora del equipo es Claudia Martínez con 3 tantos.

Fútbol Femenino Mundial Sub 17 Selección Paraguaya Sub 17
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-KOR-PAR-FRIENDLY
Selección Paraguaya
El orgullo del padre de Diego González
Diego González fue la grata revelación de los amistosos de la Albirroja en tierras asiáticas ante Corea del Sur y Japón.
Octubre 14, 2025 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “El equipo mereció al menos haber anotado”
Para el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, la Albirroja tuvo dos tiempos marcados en la derrota frente a Corea del Sur y dijo que por lo menos mereció haber anotado.
Octubre 14, 2025 12:12 p. m.
 · 
Redacción D10
ppari.jpg
Selección Paraguaya
¿Cuándo vuelve a jugar la Albirroja de Gustavo Alfaro?
Paraguay tiene dos amistosos más en agenda antes de que termine el año.
Octubre 14, 2025 12:03 p. m.
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro apunta a la falta de eficacia
Tras la caída de Paraguay ante Corea del Sur en un amistoso internacional, el seleccionador Gustavo Alfaro indicó que la clave pasó por la falta de eficacia, tanto en la zona defensiva como en la ofensiva.
Octubre 14, 2025 11:56 a. m.
 · 
Redacción D10
ddiego.jpg
Selección Paraguaya
El casi golazo de Diego González ante Corea del Sur
VIDEO. Lo positivo para Paraguay en la gira asiática fue que ganó un gran jugador para el futuro: Diego González.
Octubre 14, 2025 11:44 a. m.
G3N-1F9WwAAweKd.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay sucumbe ante Corea del Sur
La Albirroja pecó de su falta de efectividad ante la portería rival y terminó cayendo ante Corea del Sur en el segundo amistoso de su gira asiática.
Octubre 14, 2025 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más