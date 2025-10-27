Por otro paso memorable

El equipo guaraní consiguió cumplir hasta el momento la actuación más importante en su historial de la Copa del Mundo en la rama femenina, ya que avanzó como escolta de Japón en su zona, consiguiendo dos victorias (2-1 ante Zambia y 4-1 Nueva Zelanda) y un empate por 1-1 contra Japón, una de las selección con mayor potencial en el fútbol femenino.

El representativo nacional, que afronta la competencia como campeón continental (logró el título en el último Sudamericano), se posiciona como uno de los equipos más importantes por su desempeño en la Copa, apuntando a conseguir dar otro paso clave.

A su vez, México sorteó su serie como escolta de Corea del Norte, su único verdugo en la fase de grupos con el que cayó por 0-2, hilando luego dos triunfos frente a Países Bajos y Camerún, ambos por el marcador de 1-0.

LAS CLAVES. Hasta el momento la Albirroja tiene como principal fortaleza la seguridad en última línea, en donde la portera Tamara Amarilla es una de las figuras principales.

La golera en 270 minutos disputados, solo encajó 3 goles (1 de penal), complementando una sólida estructura defensiva y de recuperación. En ataque, Claudia Martínez es la artillera con 3 tantos.

La Albirroja se prepara para su duelo ante México, que será el miércoles 29 por los octavos de final del Mundial Sub 17.

Labores en campo

Hoy y mañana el equipo paraguayo entrena apuntando a conformar el equipo titular que medirá a México por un lugar en los cuartos de final. El probable equipo que presentaría la Albirroja sería con: Tamara Amarilla; Luz Benítez, Ximena Moreno y Jazmín Pintos; Fiorella Aquino, Maité Mussi, Erika Figueredo, Florencia Cáceres y Yuliza Franco; Deisy Bareiro y Claudia Martínez.

7 goles suma Paraguay en el torneo Mundial Sub 17, y la goleadora del equipo es Claudia Martínez con 3 tantos.

