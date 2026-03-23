23 mar. 2026
Torneo Apertura

Por la reivindicación

Trinidense y Recoleta buscarán su reencuentro con el triunfo.

Marzo 23, 2026 08:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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Puntos claves. Ambos equipos buscan salir de la mala racha.

Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC será un compromiso que ofrecerá muchas emociones en esta jornada futbolera en el estadio Martín Torres, desde las 18:30.

El duelo será intenso por la necesidad de volver a la senda de la victoria. Ambos se encuentran en deuda después de padecer resultados negativos en las últimas jornadas. En el caso de Triqui (12 puntos), el equipo de José Arrúa no puede ganar desde la fecha 6, de ahí en adelante logró 4 empates y sufrió 2 caídas, una situación que puede tener consecuencias en el caso de no cambiar el rumbo.

Mientras que su rival, el Canario (13 unidades), también viene transitando por el carril de los resultados adversos. Su último triunfo fue en la jornada 6 (1-0) ante el 2 de Mayo en Pedro Juan. Posteriormente, igualó 2 encuentros y perdió en 3 ocasiones.

El árbitro del partido será Carlos Paul Benítez; los líneas José Villagra y Guido Miranda. Mientras que en el VAR estará Giancarlos Juliadoza.

CIFRA. 1-1 fue el resultado del último juego entre Trinidense y Recoleta. Se disputó en la jornada 1 del Apertura 2026.

Torneo Apertura Trinidense Recoleta
Redacción D10
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