San Lorenzo despide el Apertura con victoria

Sportivo San Lorenzo se impuso al 2 de Mayo por 1-0 en Pedro Juan Caballero, en el arranque de la última fecha del torneo Apertura 2026.

Cristian Colmán, que tras un rápido contragolpe definió con remate cruzado al minuto 12 marcó la diferencia a favor del Santo, que en la complementaria resistió los embates del equipo local que careció de resolución y tropezó como local, permitiendo la tercera victoria del Rayadito en 22 juegos disputados.

Para el 2 de Mayo, el semestre fue de más a menos, ya que tuvo un interesante arranque en Copa, hasta alcanzar la fase 2, pero cayendo en picada en el Apertura, por lo que tiene que tener mayor protagonismo en el segundo semestre para no complicarse con el promedio.

A su vez el representativo de la ciudad universitaria, el de más cambios en la conducción, tuvo un mal paso en su vuelta a la Primera División, por lo que debe de hacer una campaña de campeón en el Clausura, para seguir en la máxima categoría.