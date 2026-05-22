22 may. 2026
Torneo Apertura

En marcha la última fecha

En la terraza del país, en la ciudad de Pedro Juan Caballero se llevará a cabo el primero de los seis partidos de la última jornada del torneo Apertura 2026.

Mayo 22, 2026 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
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2 de Mayo recibe al Santo.

Los protagonistas serán el Sportivo 2 de Mayo que oficiará de local ante el Sportivo San Lorenzo, desde las 18:00 en el estadio Río Parapití.

El Gallo Norteño buscará despedirse de su gente con una victoria aprovechando la localía, mientras que el conjunto santo intentará sumar puntos claves para seguir en la lucha por la permanencia en la categoría.

Podemos citar que el “2” en su última presentación igualó sin goles ante Libertad en La Huerta. Por su parte, el Rayadito también consiguió el mismo resultado (0-0) ante Sportivo Luqueño.

Si tomamos como referencia el último y único partido entre ambos en Primera División podemos mencionar que se produjo un empate de 1-1 en cancha del Sanlo.

En Intermedia se vieron las caras en 14 partidos. El Rayadito lo ganó en 10 encuentros y el Gallo en 4.

Torneo Apertura 2 de Mayo
Redacción D10
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