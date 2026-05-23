El campeón Olimpia se despide ante Luqueño

Olimpia, el flamante campeón del torneo Apertura, cierra su participación en el certamen visitando a Sportivo Luqueño a partir de las 16:00 en em estadio Luis Salinas de Itauguá.

El Auriazul suma 20 puntos en el clasificador, y viene de un empate sin goles frente a Sportivo San Lorenzo; en tanto que el Decano, campeón anticipado del primer certamen del año, acumula 46 unidades, y llega a este lance tras superar por 3-2 a Recoleta FC.

Antecedentes

Sportivo Luqueño y Olimpia suman 258 enfrentamientos en su largo historial de duelos por Primera División que data del 1925. Los números totales señalan que el Auriazul supo ganar en 50 ocasiones (marcó 265 tantos), el Franjeado se impuso en 148 oportunidades (anotó 537 goles) y han igualado 60 veces.

Detalles del partido:

Sportivo Luqueño vs. Olimpia

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 16:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Luis Onieva y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.

Fuente: APF