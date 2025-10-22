Por el pase a los octavos

El compromiso será en el Academia Mohammed VI (campo 3), Rabat, y consiguiendo un empate o un triunfo, la Albirroja asegura su presencia en los octavos de final del torneo, por primera vez en cuatro participaciones. Por la misma serie, Japón choca con Zambia.

Paraguay en la primera fecha había superado a Zambia por 2-1 y Japón goleó a Nueva Zelanda 3-0. Posiciones en el Grupo: Japón 3 puntos, Paraguay 3, Zambia 0 y Nueva Zelanda 0.

En la última fecha, el seleccionado de Paraguay choca con Japón el sábado 25 desde las 16:00.