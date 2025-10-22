22 oct. 2025
Mundial Sub 17

Por el pase a los octavos

La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 enfrenta hoy a Nueva Zelanda, desde las 16:00, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Mundial juvenil que se disputa en Marruecos.

Octubre 22, 2025 07:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Por más. La Albirroja busca otra alegría en el Mundial.

El compromiso será en el Academia Mohammed VI (campo 3), Rabat, y consiguiendo un empate o un triunfo, la Albirroja asegura su presencia en los octavos de final del torneo, por primera vez en cuatro participaciones. Por la misma serie, Japón choca con Zambia.

Paraguay en la primera fecha había superado a Zambia por 2-1 y Japón goleó a Nueva Zelanda 3-0. Posiciones en el Grupo: Japón 3 puntos, Paraguay 3, Zambia 0 y Nueva Zelanda 0.

En la última fecha, el seleccionado de Paraguay choca con Japón el sábado 25 desde las 16:00.

Mundial Sub 17 Albirroja Sub 17 Fútbol Internacional
Redacción D10