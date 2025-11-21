Por el honor

Olimpia mide a Sportivo Luqueño, en la ciudad de Itauguá, en la penúltima presentación de ambos en la temporada 2025, buscando cerrar de la mejor manera su paso por el torneo Clausura.

El Decano, que aseguró presencia internacional con su clasificación a la Sudamericana en la ronda anterior, apunta a conseguir triunfos en estas dos últimas presentaciones, para dejar atrás un año en donde se repitieron frustraciones y tuvo un total de cuatro entrenadores.

Este compromiso ante el Auriazul ya arranca como banco de pruebas de cara al 2026, en donde el experimentado entrenador Ever Hugo Almeida no continuaría al frente del equipo, por lo que estos juegos son una suerte de despedida para una de las leyendas de la institución.

Si bien en un principio el acuerdo con Almeida debería ser hasta el 2026, la baja producción en rendimiento del equipo, que no pudo conseguir uno de los cupos a la Libertadores y no fue parte de la ronda final de la Copa Paraguay, hace a que el vínculo se reduzca solo por 4 meses.

Almeida había asumido el mando el 27 de agosto cuando venció a Luqueño por 2-0 en Ciudad del Este.

Por su parte, Sportivo Luqueño que tiene a Lucas Barrios como entrenador, quiere sumar la mayor cantidad de puntos posibles en esta parte final, para que sirva en el promedio para la próxima temporada, ya que el formato se mantendrá al menos hasta el año 2027.

El Auriazul, en crisis dirigencial, por la falta de protagonismo en la temporada y por no conseguir un cupo a certámenes internacionales, también tiene como prueba estos últimos juegos del año para planear el 2026.