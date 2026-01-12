12 ene. 2026
Tenis

Alcaraz se entrena en Australia con la camiseta de Lebron James

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se entrenó este lunes en Melbourne para preparar el Abierto de Australia luciendo la camiseta del jugador de Los Ángeles Lakers Lebron James.

Enero 12, 2026 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, durante su práctica de este lunes.

Foto: Gentileza - Carlos Alcaraz

Alcaraz llevó a cabo la sesión de entrenamiento con la camiseta púrpura con el dorsal 23 del veterano jugador estadounidense, de 41 años.

Además de ser gran aficionado al golf, el jugador murciano ha mostrado interés por la NBA, aunque no ha desvelado públicamente cuál es su equipo favorito.

El pasado mes de diciembre se le vio en un vídeo en redes sociales con la misma camiseta de Lebron James haciendo un baile con dos amigos y, en noviembre, estuvo en la cancha de los Miami Heat, donde le regalaron una camiseta del equipo local con el número 99 antes del partido frente a Milwaukee Bucks.

En abril de 2024, presenció en el Madison Square Garden de Nueva York un encuentro entre los Knicks y los Orlando Magic.

Alcaraz viajó ayer, domingo, a Melbourne en el mismo avión que el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, para preparar el primer torneo grande de la temporada, que comienza el próximo día 18

