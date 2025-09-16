Norma Rieder: “A Olimpia no se le puede faltar el respeto”

Sportivo Trinidense cayó de manera inesperada el último fin de semana jugando de local ante Deportivo Recoleta por 3-2 por la fecha 12 del torneo Clausura.

Norman Rieder, presidente del Triki, manifestó en charla con Fútbol a lo Grande: “Fue una durísima derrota, estando 2-0 arriba y jugando bien. El error del primer gol hizo que el equipo se venga abajo”, comenzó diciendo. “Nos cuesta tener ese plus extra que significa la ansiedad de pelear arriba. Somos un equipo de menos recursos como para pelear arriba, pero con mucha humildad seguimos en la lucha”, añadió.

Pensando en lo que se viene, el partido ante Olimpia este viernes 19 de septiembre a las 19:00, el mandamás auriazul fue categórico. “Pese a estar en una situación complicada, Olimpia sigue siendo uno de los grandes del mundo y no debemos faltarle al respeto de ninguna manera”, cerró.