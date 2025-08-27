Festejo tras triunfo histórico

“Creo que ganamos un partido muy difícil, ante un rival muy complicado, invicto y puntero del torneo. Se festejó con un asado con los muchachos, con el presidente y con Jonathan Santana e ir pensando en lo que viene a futuro”, dijo Arrúa tras ser consultado sobre lo que dejó la gran victoria (1-3) sobre el Ciclón, en La Nueva Olla.

En cuanto al análisis, el estratega dijo: “El partido fue muy parejo, a diferencia de otros juegos donde Cerro fue superior, como el disputado en Encarnación”.

Por otra parte, en redes sociales el hincha del Ciclón señaló que José Arrúa tendría que ser DT del club en algún momento, a lo que respondió: “Mucha satisfacción, quiere decir que este cuerpo técnico está haciendo bien su trabajo. Pero ahora nos debemos al Sportivo Trinidense. Se agradece lo que la gente comenta”.