27 ago. 2025
Sportivo Trinidense

Festejo tras triunfo histórico

José Arrúa, entrenador de Trinidense, se refirió en charla con Fútbol a lo Grande a la gran remontada histórica (1-3) de su equipo sobre Cerro, por la fecha 9 del Clausura.

Agosto 27, 2025 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Trinidense_62704599.jpg

Gran ambiente. Plantel y cuerpo técnico posterior a la gran victoria en La Nueva Olla.

“Creo que ganamos un partido muy difícil, ante un rival muy complicado, invicto y puntero del torneo. Se festejó con un asado con los muchachos, con el presidente y con Jonathan Santana e ir pensando en lo que viene a futuro”, dijo Arrúa tras ser consultado sobre lo que dejó la gran victoria (1-3) sobre el Ciclón, en La Nueva Olla.

En cuanto al análisis, el estratega dijo: “El partido fue muy parejo, a diferencia de otros juegos donde Cerro fue superior, como el disputado en Encarnación”.

Por otra parte, en redes sociales el hincha del Ciclón señaló que José Arrúa tendría que ser DT del club en algún momento, a lo que respondió: “Mucha satisfacción, quiere decir que este cuerpo técnico está haciendo bien su trabajo. Pero ahora nos debemos al Sportivo Trinidense. Se agradece lo que la gente comenta”.

Trinidense José Arrúa Torneo Clausura
Redacción D10
