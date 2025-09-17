17 sept. 2025
Sportivo Trinidense

“Contra los grandes nos va bien”, dice Néstor Camacho

Trinidense, después de la caída en la última jornada, se prepara para medir a Olimpia en el Defensores del Chaco este viernes desde las 19:00.

Néstor Camacho_63103193.jpg

Zurda de oro. Néstor Camacho suma 141 goles en la Primera y está a 19 de Santiago Salcedo, el máximo artillero.

El Triqui ganaba cómodamente 2-0, de local, sin embargo Recoleta reaccionó y superó por 2-3 a los dirigidos por José Arrúa. El goleador Néstor Camacho ya dio vuelta la página y se enfoca en Olimpia.

En conversación con FALG (1080 AM), señaló que los duelos con equipos denominados grandes les facilita el sistema de juego: “Contra los grandes nos va bien por estilo de juego que tenemos. Salimos siempre bien de contra. Queremos sacarnos el mal gusto por la última derrota”, expresó Camacho.

Mientras que el presidente del club, Norman Rieder también se refirió al rival de la fecha 13: “Olimpia es un grande del mundo y debemos de respetarlo, en cualquier momento puede despertar”, dijo. El último duelo entre sí fue a favor de Triqui por 4-3, en la fecha 2 del Clausura 2025.

