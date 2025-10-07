Por el cupo a los cuartos

Cerro Porteño choca con Sol de América, en duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El juego será en la ciudad de Itauguá, desde las 19:00.

El Azulgrana busca prolongar su buen momento en el Clausura y dar un paso más en la competencia nacional, la cual aún sigue siendo deuda pendiente alcanzar el juego definitorio.

A su vez, el Danzarín arriba motivado, tras alcanzar el objetivo de mantener la categoría en la Intermedia, e hilando resultados positivos.

Como antecedente inmediato, se registra el juego de la temporada anterior, en la misma fase, en donde Sol se impuso al Ciclón por 2-1.

El ganador de la llave chocará con General Caballero de Juan León Mallorquín, que eliminó a Ameliano.

CIFRA. 2-1 fue la victoria del equipo Sol de América ante Cerro en octavos de final de Copa Paraguay en el 2024.