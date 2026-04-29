Polémicos dichos de Melgarejo sobre el arbitraje

Libertad volvió a perder en la Copa Libertadores y sus chances de seguir compitiendo están cada vez más comprometidas. Este martes cayó por 3-2 en condición de local frente al Independiente del Valle por la tercera jornada del Grupo H.

Sin embargo, de lo que más se habla en las redes es una situación que se dio durante la charla de hidratación en donde el capitán gumarelo Lorenzo Melgarejo hizo algunos comentarios.

En el audio se escucha como el delantero le pide a sus compañeros que consideren no “tirarse” dentro del área ya que no estaban jugando por el torneo paraguayo y por tanto no se sancionaría penal.

Los dichos despertaron mucha controversia y pone en relieve la disparidad de criterio del arbitraje que existe a nivel local.