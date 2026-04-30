30 abr. 2026
Libertad

Libertad, sin rumbo

Esta imagen se viene repitiendo con mayor frecuencia desde el Clausura 2025. El Guma desde el segundo semestre del año pasado no ha encontrado un sistema de juego colectivo.

Abril 30, 2026 07:59 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Guma pasa por una temporada mala y no consigue cambiar el rumbo.

DANIEL DUARTE

La derrota de Libertad por 3-2 ante Independiente del Valle ha dejado al club en una situación crítica, situándose en el último lugar del Grupo H de la Copa Libertadores sin puntos tras tres jornadas, además con una diferencia de menos cuatro goles.

Tenemos que remontarnos hasta el 2021 para recordar que el Guma siquiera pudo ingresar a la fase de grupos de la Libertadores a raíz de su derrota global de 2-4 ante el Atlético Nacional de Colombia (fase 3).

Mientras que en el 2023 y 2024 también quedó fuera de competencia a raíz de quedar tercero en la clasificación en las fases de grupo (3° con 7 puntos).

Pero este año, la situación es otra, y muy preocupante. Es que su momento futbolístico hace reflejo en la tabla de posiciones en el campo internacional y a nivel casero.

Libertad hasta aquí no pudo ser fuerte jugando en su Huerta, perdió ante Rosario Central (0-1) y el Matagigantes (2-3). El único juego de visitante vs. Universidad Central cayó por 1-3, en Venezuela.

Las frustraciones también se experimentan en el Apertura 2026. El Repollero se encuentra en séptimo lugar con 24 puntos en el torneo: Ganó siete, empató tres y perdió ocho y ya no tiene chances de luchar por el título del torneo.

El Guma sin dudas ha perdido el protagonismo en todos los torneos. La apuesta de la dirigencia del club es la promoción de los jugadores surgidos de la Huertita pero esta estrategia ha dado pocos frutos ante la ausencia de títulos.

El Guma tendrá que analizar el escenario actual y plantear una solución rápida para evitar una caída en picada a corto y mediano plazo.

CIFRA. 12 goles en 16 partidos para Lorenzo Melgarejo en este semestre. 9 en el Apertura y 3 por Copa Libertadores. 21 partidos ha disputado el Guma entre torneo local y Copa. En total anotó 28 goles y le convirtieron 26 tantos.

Libertad Torneo Apertura Copa Libertadores
Redacción D10
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