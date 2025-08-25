25 ago. 2025
Plan piloto para la llegada del VAR a la Intermedia

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció la instalación del VAR con un plan piloto en la categoría Intermedia.

El VAR llega a la categoría Intermedia.

La Asociación Paraguaya de Fútbol anuncia la implementación del Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) en partidos del campeonato de la División Intermedia, marcando un paso histórico hacia la jerarquización de la categoría.

El plan piloto de la implementación del VAR en la División Intermedia dará inicio en la fecha 25, con la utilización de esta tecnología en los siguientes encuentros:

  • Rubio Ñu vs. Sol de América
  • Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio
  • Sportivo San Lorenzo vs. Resistencia

La continuidad del plan se dará en la fecha 26, en la que también se contará con el VAR en estos compromisos:

  • Encarnación FC vs. Deportivo Capiatá
  • 12 de Junio vs. Sportivo San Lorenzo
  • Independiente CG vs. Rubio Ñu

El VAR que será utilizado en la Intermedia es el mismo sistema que se aplica en los partidos de la División de Honor, asegurando la calidad tecnológica. El objetivo es ir midiendo los costos y gastos operativos de manera progresiva, de modo a posibilitar su implementación en un mayor porcentaje de partidos desde la próxima temporada.

Este plan piloto busca ofrecer mayores garantías en las decisiones arbitrales y consolidar uno de los ejes de la administración del presidente Robert Harrison: la modernización y jerarquización de todas las categorías del fútbol paraguayo.

Fuente: APF

