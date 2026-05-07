Pizzichillo acerca a Montevideo City Torque a la próxima ronda

Un golazo de Franco Pizzichillo a los 51 minutos selló la victoria del equipo dirigido por Marcelo Méndez, que de esa manera dio un gran paso hacia la próxima ronda.

Disputadas cuatro jornadas, Montevideo City Torque acumula 9 unidades y aventaja por una al Gremio, con el que se medirá en la última fecha. Deportivo Riestra tiene cuatro y Palestino acumula dos enteros.

En la primera parte del juego, los chilenos se adueñaron del balón, aunque lo controlaron mayormente con toques sin profundidad que no generaron complicaciones a la defensa local.

Contrario a esto, los uruguayos aprovecharon los momentos en que lo tuvieron para generar las más claras.

Una de ellas llegó por intermedio de Pizzichillo, quien probó con un libre directo que se fue por poco y se convirtió en un anuncio de lo que sucedería más tarde.

Poco después de comenzada la segunda parte, el número 5 abrió hacia el sector derecho un balón que fue centrado al área de inmediato y parado cerca de la medialuna acabó capturando el despeje de la defensa adversaria para sacar desde allí un potente disparo que dejó sin opciones al portero Sebastián Andrés Pérez.

Tras el gol, el balón siguió siendo de Palestino, pero el local bloqueó de buena manera cada intento rival y prácticamente en ningún momento estuvo en apuros.

Un disparo de Sebastián Gallegos que se fue por poco y un cabezazo de Nelson Da Silva que acabó en las manos de Franco Torgnascioli fueron dos de las más claras del equipo chileno. También un remate de Gonzalo Tapia que el portero rival envió al saque de esquina con una excelente atajada.

En la próxima jornada, los uruguayos recibirán a Deportivo Riestra y allí buscarán sellar el boleto a la próxima ronda y Palestino viajará a Brasil para jugar ante Gremio. EFE