22 jul 2026
Copa Sudamericana

Santos golea en Venezuela y saca ventaja en su serie de repesca de la Sudamericana

El Santos brasileño sacó ventaja este martes como visitante en la ida de su serie de repesca de la Copa Sudamericana al imponerse por 1-4 en la ciudad venezolana de Valencia a la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Julio 22, 2026 07:09 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro brasileño, sin Caballero y Neymar, se impuso de visita.

Foto: @Sudamericana

Este partido debía realizarse en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas, pero la Conmebol decidió trasladarlo al Polideportivo Misael Delgado de Valencia tras los violentos terremotos que sacudieron al norte del territorio venezolano el pasado 24 de junio.

En los primeros minutos, la UCV, orientada por Daniel Sasso, trató de imponer condiciones sobre el campo, con remates al arco visitante por parte de Kendrys Silva y Edwin Mosquera, pero pronto los de Alexi Stival ‘Cuca’ les quitaron el balón y comenzaron a llevar peligro a la portería defendida por Giancarlo Schiavone.

En el minuto 35, Gabriel Bontempo aprovechó un rebote dentro del área y la metió en un ángulo imposible de alcanzar para Schiavone.

Los locales intentaron reponerse del golpe con acercamientos al área, pero la zaga del ‘Peixe’ brasileño pudo repeler esos embates.

Para la segunda parte, a pesar de los intentos de la UCV de llegar a la paridad, fue Santos el que se asentó más en el partido. En el 57, el centrocampista Gabriel Menino tomó ventaja de un centro y remató a un costado de la puerta de Schiavone para decretar el 0-2.

Apenas diez minutos después, el volante Thaciano, con un certero remate, dejó sin opciones al portero local para establecer el 0-3 en tierras venezolanas.

Con una UCV ya desvencijada en todas sus líneas, el 0-4 llegó en el minuto 84 a través de Ronielson da Silva.

No obstante, los locales no querían acabar el partido sin al menos descontar en el marcador y redujeron la ventaja visitante con un tanto de Maicol Ruiz en el 87.

El partido de vuelta de esta serie de repesca de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 28 de julio en el estadio Urbano Caldeira ‘Vila Belmiro’, en la ciudad brasileña de Santos. El ganador de la serie se medirá en octavos de final al Macará de Ecuador.

Santos Copa Sudamericana Fútbol Internacional
Redacción D10
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