02 sept. 2025
Selección Paraguaya

Pisando con mucha fuerza

La Selección Paraguaya cumplió su segundo día de trabajo en el Carde de Ypané, preparando la estrategia para el compromiso que afrontará ante Ecuador, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, que será el jueves 4 en el estadio Defensores del Chaco, desde las 20:30.

Septiembre 02, 2025 07:17 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.40.46 PM.jpeg

Movimientos en campo. Matías Galarza ante la mirada de Andrés Cubas, ambas opciones en el medio albirrojo.

Buscando un resultado positivo para mantener la racha ganadora en condición de local en todo el ciclo de Gustavo Alfaro, el equipo paraguayo presentaría un esquema con fuerza ofensiva, a pesar de no contar con su principal referente en ataque, el delantero Julio Enciso, que quedó al margen por lesión.

EL PROBABLE EQUIPO. En portería, Roberto Junior Fernández se posiciona como titular, a pesar de no tener regularidad en Cerro Porteño, mientras que en la zona defensiva no se presentaría variantes, componiendo la zona con Juan Cáceres por derecha, Gustavo Gómez y Omar Alderete como dupla central, posicionando a Junior Alonso por la izquierda.

En mitad de cancha, Andrés Cubas es fijo en recuperación, teniendo como pareja en el desdoble a Diego Gómez, mientras que Miguel Almirón y Matías Galarza son las opciones por los costados.

De mediapunta, la duda pasa por el reemplazante de Enciso, siendo opciones Ramón Sosa, Alejandro Romero Gamarra o Ángel Romero, dependiendo de la propuesta que pueda plantear el entrenador para buscar el mejor perfil de acompañante para Antonio Sanabria, que es el artillero del proceso.

Paraguay sumando un empate estará confirmando su clasificación al Mundial luego de 16 años de ausencia.

Como dato positivo, hay que destacar que la Albirroja por Eliminatorias nunca perdió con Ecuador, habiendo conseguido el total victorias como local (9 partidos).

Redacción D10
