18 mar. 2026
Fútbol Internacional

Argentina y Guatemala jugarán su partido amistoso en la Bombonera

El partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Argentina y Guatemala programado para el próximo 31 de marzo se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, reconocido como la Bombonera, del Club Atlético Boca Juniors, según informó este miércoles el seleccionado albiceleste.

Marzo 18, 2026 02:36 p. m. • 
Por Redacción D10
La Bombonera

La Bombonera albergará el amistoso de Argentina.

Foto: Gentileza - Argentina

La sede del encuentro fue confirmada por la cuenta oficial de la Selección Argentina en X, con una foto del capital del equipo, Lionel Messi, sobre el estadio ‘xeneize’ y el siguiente mensaje: “Selección mayor, estadio confirmado”.

El partido contra el combinado centroamericano surgió en reemplazo de la Finalissima que iba a enfrentar a Argentina con España, cancelada el pasado domingo.

“Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala”, informó la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en sus redes sociales.

Según comunicó la AFA, el método para adquirir entradas para el evento será comunicado en los próximos días.

A la fecha, el amistoso anunciado es el único partido que el seleccionado campeón del mundo en Catar 2022 tiene confirmado antes del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que debutará frente a Argelia el 16 de junio.

La ‘Albiceleste’ jugó por última vez el 14 de noviembre pasado, cuando se impuso a Angolea por 2-0.

El pasado domingo, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, lamentó la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, que originalmente iba disputarse en Catar y se vio afectada por el conflicto armado en Medio Oriente.

Tapia afirmó que su federación había aceptado disputar el postergado partido en Italia, aunque solicitó cambiar la fecha propuesta por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) al 31 de marzo.

“Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El dirigente aclaró que la AFA defendió desde el inicio que el partido se realizara en un terreno neutral “para garantizar la equidad deportiva” y señaló: “La propuesta inicial de disputarlo en Madrid -de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación- no respetaba ese principio”.

Argentina
Redacción D10
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