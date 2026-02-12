Pensando en el once

El equipo de Cerro Porteño trabaja apuntando al compromiso ante Nacional, por la quinta fecha del Apertura, oficiando de local en La Nueva Olla este domingo 15 desde las 20:30.

La preocupación del entrenador pasa por la formulación del once inicial, ante el impedimento del cupo de extranjeros, en donde el Azulgrana aún no encontró un funcionamiento óptimo, ya que no pudo encajar las piezas.

La estructura ofensiva con Pablo Vegetti como titular hace que el entrenador deba decidir entre Ignacio Aliseda y Mateo Klimowicz. El primero aporta verticalidad y definición en los últimos metros, mientras que el argentino-alemán tiene mayor visión de estructuración para el juego asociado.

Se aguarda además una óptima recuperación de Blas Riveros y Juan Manuel Iturbe, que pueden sumar minutos en la antesala al clásico ante Olimpia.

El probable once: Martín Arias; Domínguez, Velázquez, Pérez y Riveros o Benítez; Iturbe o Aguayo, Morel, Piris y Cecilio; Aliseda o Klimowicz y Vegetti.