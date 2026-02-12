12 feb. 2026
Cerro Porteño

Pensando en el once

El DT Bava planifica el duelo con la limitante de los extranjeros.

Febrero 12, 2026 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
HA05KpFaAAQXi-w.jpeg

Puesta a punto. Pablo Vegetti en los trabajos de fortalecimiento en Cerro Porteño.

El equipo de Cerro Porteño trabaja apuntando al compromiso ante Nacional, por la quinta fecha del Apertura, oficiando de local en La Nueva Olla este domingo 15 desde las 20:30.

La preocupación del entrenador pasa por la formulación del once inicial, ante el impedimento del cupo de extranjeros, en donde el Azulgrana aún no encontró un funcionamiento óptimo, ya que no pudo encajar las piezas.

La estructura ofensiva con Pablo Vegetti como titular hace que el entrenador deba decidir entre Ignacio Aliseda y Mateo Klimowicz. El primero aporta verticalidad y definición en los últimos metros, mientras que el argentino-alemán tiene mayor visión de estructuración para el juego asociado.

Se aguarda además una óptima recuperación de Blas Riveros y Juan Manuel Iturbe, que pueden sumar minutos en la antesala al clásico ante Olimpia.

El probable once: Martín Arias; Domínguez, Velázquez, Pérez y Riveros o Benítez; Iturbe o Aguayo, Morel, Piris y Cecilio; Aliseda o Klimowicz y Vegetti.

Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Amada Peralta
Cerro Porteño
Amada Peralta vuelve a Cerro Porteño tras el “Upside Down”
Cerro Porteño presentó este viernes a Amada Peralta, quien retorna al club tras su paso por Olimpia. “El Upside Down quedó atrás” es el mensaje del club en redes sociales.
Febrero 06, 2026 11:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Llega el Día Ce a Pedro Juan Caballero
Cerro Porteño, que visitará al 2 de Mayo por la cuarta fecha, también buscará ampliar su masa societaria en Pedro Juan Caballero.
Febrero 05, 2026 06:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Iturbe
Cerro Porteño
Iturbe, otra baja en Cerro Porteño
El atacante no viajará a Pedro Juan Caballero, ya que se encuentra en etapa de recuperación.
Febrero 05, 2026 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
cecilio domínguez.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño recupera a dos piezas claves de cara a la cuarta fecha
Cecilio Domínguez y Gaston Giménez ya entrenan con normalidad y están a disposición del entrenador Jorge Bava.
Febrero 04, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Visita CCP 2.jpg
Cerro Porteño
Nueva directiva de Cerro Porteño mostró credenciales en la APF
La nueva Comisión Directiva del Club Cerro Porteño, con su nuevo presidente Blas Reguera, mantuvo una amena reunión con las principales autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Febrero 04, 2026 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Cruz Anselmi
Cerro Porteño
“Cerro Porteño está a nivel de grandes clubes de Sudamérica”
Juan Cruz Anselmi, hoy ex coordinador general de Formativas de Cerro Porteño, destacó lo que encontró en el club y dijo que “está a nivel de grandes clubes de Sudamérica”.
Febrero 04, 2026 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más