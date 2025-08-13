13 ago. 2025
Copa Libertadores

Peñarol golpea primero

Peñarol necesitó esperar este martes hasta el minuto 78 para derrotar al Racing argentino por 1-0 en el estadio Campeón del Siglo, un resultado que deja una tenue ventaja al equipo uruguayo para resolver el 19 de agosto en el estadio El Cilindro de Avellaneda la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

Agosto 13, 2025 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
GyMq0XSWUAAOj5u.jpeg

Peñarol logró un triunfo vital en casa.

El delantero David Terans, quien comenzó en el banquillo y saltó temprano al campo de juego por la lesión de Leonardo Fernández, fue el encargado de sellar con un cabezazo el triunfo de los dirigidos por Diego Aguirre.

Doce faltas de Racing y tres de Peñarol marcaron una primera parte de poco fútbol a la que le faltaron jugadas colectivas y le sobraron balones largos generalmente controlado por las defensas.

Apenas corrían 22 minutos cuando el Aurinegro perdió a Leo Fernández, una de las estrellas del equipo. El número 10 se retiró lesionado y abrió una incógnita sobre su posible presencia en la revancha de la próxima semana.

Un golazo de Gastón Martinera pudo poner en ventaja al visitante, pero el asistente no tardó en levantar su banderín para marcar posición adelantada del jugador que lo asistía.

Minutos después, los árbitros del encuentro volvieron a tener protagonismo. Tras acudir al VAR, el brasileño Raphael Claus revirtió su decisión de expulsar a Adrián Martínez por una falta sobre el lateral Maximiliano Olivera.

Ya en el final de la primera parte, Peñarol generó la más clara cuando el horizontal devolvió un potente disparo de Maximiliano Silvera que por centímetros no se convirtió en el primer gol.

En el comienzo de la segunda parte nada cambió. Nuevamente hubo muchas faltas por parte de ambos equipos y los porteros prácticamente no entraron en juego.

Terans acercó al local con un tiro libre que se fue afuera y Matías Arezo estuvo cerca de marcar con un disparo que tocó la red del lado de afuera. Racing no pudo incomodar en ningún momento al portero Brayan Cortés.

A falta de doce minutos para el final y cuando todo hacía indicar que el encuentro se iría sin goles, Terans tuvo su revancha y se encargó de dar la ventaja a Peñarol en la serie.

Tras un centro de Diego García que Matías Arezo bajó al medio, el número 80 se anticipó al portero Gabriel Arias y anotó de cabeza para alegría de los miles de fanáticos que agotaron las localidades.De esta forma, Peñarol se impuso por 1-0 en los primeros 90 minutos de una serie que se definirá el martes 19 de agosto en el estadio Presidente Perón de Buenos Aires.

Peñarol Racing Copa Libertadores
Redacción D10
