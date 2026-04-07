“Pelearla es una ilusión muy grande que tenemos”: Sánchez sobre la Sudamericana

Ante el Audax Italiano será el debut de Olimpia en la fase de grupos de una Copa Sudamericana que no está en su vitrina. Por tanto, el entrenador Pablo Sánchez considera que quiere pelear.

“Uno la quiere ganar, pero lo real es que hay que transitarla. En ese tránsito nos vamos a dar cuenta cómo estamos, si nos va a dar para pelearla. Pelearla es una ilusión muy grande que tenemos todos, dirigentes, hinchas, futbolistas, cuerpo técnico”, confesó.

“En esa estamos todos de acuerdo y coincidimos todos. La vamos a ir transitando, la vamos a ir descubriendo el camino que tengamos por delante, pero la ilusión está intacta”, comentó en conferencia de prensa. “Estos futbolistas van a dar todo por dar lo mejor por esta copa”, aseveró.

Con relación a su pasado en el fútbol chileno, Pablo Sánchez señaló espera “que sirva algo. Dirigí Audax todo el 2021. A algunos jugadores los dirigí. A algunos los conozco mejor que otros. Pasó bastante tiempo y hubo un recambio importante en el plantel. Es una liga a la que estoy atento”.

“Ojalá que el conocimiento tanto de la liga, como de Audax, pueda ser que nos allane un poquito el camino. Pero esto es fútbol (…) Audax se va a jugar todas sus fichas a la localía y no nos va a poner las cosas fáciles”, expresó.