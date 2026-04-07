07 abr. 2026
Olimpia

“Pelearla es una ilusión muy grande que tenemos”: Sánchez sobre la Sudamericana

Olimpia debuta el miércoles en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y su entrenador Pablo Sánchez indicó que “pelearla es una ilusión muy grande que tenemos”.

Abril 07, 2026 11:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Sánchez

Pablo Sánchez dijo que van a dar todo por la Copa Sudamericana.

Foto: Gentileza - Olimpia

Ante el Audax Italiano será el debut de Olimpia en la fase de grupos de una Copa Sudamericana que no está en su vitrina. Por tanto, el entrenador Pablo Sánchez considera que quiere pelear.

Uno la quiere ganar, pero lo real es que hay que transitarla. En ese tránsito nos vamos a dar cuenta cómo estamos, si nos va a dar para pelearla. Pelearla es una ilusión muy grande que tenemos todos, dirigentes, hinchas, futbolistas, cuerpo técnico”, confesó.

“En esa estamos todos de acuerdo y coincidimos todos. La vamos a ir transitando, la vamos a ir descubriendo el camino que tengamos por delante, pero la ilusión está intacta”, comentó en conferencia de prensa. “Estos futbolistas van a dar todo por dar lo mejor por esta copa”, aseveró.

Con relación a su pasado en el fútbol chileno, Pablo Sánchez señaló espera “que sirva algo. Dirigí Audax todo el 2021. A algunos jugadores los dirigí. A algunos los conozco mejor que otros. Pasó bastante tiempo y hubo un recambio importante en el plantel. Es una liga a la que estoy atento”.

Ojalá que el conocimiento tanto de la liga, como de Audax, pueda ser que nos allane un poquito el camino. Pero esto es fútbol (…) Audax se va a jugar todas sus fichas a la localía y no nos va a poner las cosas fáciles”, expresó.

Olimpia Pablo Sánchez Audax Italiano Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HEiU70kaoAE-4G3.jpg
Olimpia
Álvaro Bilbao: “Se está instalando una opereta”
Álvaro Bilbao, vicepresidente de Olimpia, indicó que molesta la opereta que se trata de instalar para desestabilizar el buen presente franjeado.
Marzo 30, 2026 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
vivvv.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez, feliz por la efectividad del equipo
Vitamina Sánchez reconoció que fue un “partido raro” por las múltiples intervenciones del VAR, pero destacó la efectividad de su equipo.
Marzo 29, 2026 03:37 p. m.
ruben lezcano rubén_66467271.jpg
Olimpia
Vitamina tiene listo el once
Olimpia tiene todo preparado para lo que será su compromiso de mañana ante el 2 de Mayo en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:30 por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.
Marzo 27, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
iván leguizamón_66447187.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez define el equipo para medir al Gallo
Olimpia se prepara para enfrentar al 2 de Mayo, en el estadio Defensores del Chaco, el sábado, desde las 18:30, por la fecha 13 del Apertura.
Marzo 26, 2026 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
llentineelly.jpg
Olimpia
Sebastián Lentinelly, listo para debutar en Olimpia
Vitamina Sánchez realizará tres cambios obligados para enfrentar al 2 de Mayo.
Marzo 24, 2026 06:49 p. m.
WhatsApp Image 2026-03-21 at 7.13.42 PM.jpeg
Olimpia
La contención al crack Delmás
Jani Delmás, padre de Eduardo Delmás, contó un detalle poco comentado en el entorno del fútbol: La contención.
Marzo 23, 2026 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más