Partidazo en La Huerta

Libertad recibe hoy la visita de River Plate por el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores y Sergio Aquino tendrá dos bajas sensibles en su esquema copero; sin embargo, tendrá armas suficientes para hacerle frente al Millonario esta noche, desde las 21:30 en La Huerta.

El Gumarelo no podrá contar para ambos partidos (ida y vuelta) con el portero Rodrigo Morínigo y con el lateral izquierdo Mathías Espinoza, ambos se lesionaron en el último partido en el plano local ante Recoleta.

Pero no solo Sergio Aquino está con bajas en la zona defensiva. Marcelo Gallardo también tendrá varias bajas en el fondo para medirse ante el Gumarelo.

La última vez que se enfrentaron fue por la fase de grupos de la edición 2024 de la Copa donde el Millonario venció a Libertad por 2-1 en el Defensores del Chaco, mientras que en el juego de revancha el marcador fue de 2 a 0 en el estadio Monumental en Buenos Aires.

CIFRAS. 2 goles tiene Gustavo Aguilar, es el goleador de Libertad en la Copa, al igual que Facundo Colidio en River.