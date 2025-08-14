14 ago. 2025
Copa Libertadores

Partidazo en La Huerta

Duelo de alto voltaje en Tuyucuá. Libertad recibirá desde las 21:30 a River Plate, por los octavos de Copa.

Agosto 14, 2025 08:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Lorenzo Melgarejo_62495409.jpg

Polifuncional. Lorenzo Melgarejo eficiente en la zona creativa y además tiene aporte goleador.

Libertad recibe hoy la visita de River Plate por el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores y Sergio Aquino tendrá dos bajas sensibles en su esquema copero; sin embargo, tendrá armas suficientes para hacerle frente al Millonario esta noche, desde las 21:30 en La Huerta.

El Gumarelo no podrá contar para ambos partidos (ida y vuelta) con el portero Rodrigo Morínigo y con el lateral izquierdo Mathías Espinoza, ambos se lesionaron en el último partido en el plano local ante Recoleta.

Pero no solo Sergio Aquino está con bajas en la zona defensiva. Marcelo Gallardo también tendrá varias bajas en el fondo para medirse ante el Gumarelo.

La última vez que se enfrentaron fue por la fase de grupos de la edición 2024 de la Copa donde el Millonario venció a Libertad por 2-1 en el Defensores del Chaco, mientras que en el juego de revancha el marcador fue de 2 a 0 en el estadio Monumental en Buenos Aires.

CIFRAS. 2 goles tiene Gustavo Aguilar, es el goleador de Libertad en la Copa, al igual que Facundo Colidio en River.

River Plate Libertad Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
yuju.jpg
Copa Libertadores
River Plate recupera a dos jugadores en la previa contra Libertad
River Plate, que enfrenta el jueves a Libertad, tiene disponibles a dos jugadores claves para la ida de los octavos de final de la Libertadores.
Agosto 12, 2025 03:42 p. m.
 · 
Redacción D10
richard sanchez_62468148.jpg
Copa Libertadores
Arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025
Con tres partidos se pone en marcha hoy la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de América.
Agosto 12, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Estadio Monumental de Lima
Copa Libertadores
Final de la Libertadores de 2025, en el Monumental de Lima
El Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, acogerá por segunda vez una final de la Copa Libertadores, anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Agosto 11, 2025 05:53 p. m.
 · 
Redacción D10
QH3ABXHOYVHIFBLZPNJW5Z5SA4.jpg
Copa Libertadores
Libertad tiene estadio confirmado para recibir a River Plate
La Conmebol dio el visto bueno para que Libertad pueda jugar de local ante River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Junio 19, 2025 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7276_1_61153212.jpg
Copa Libertadores
El campeón paraguayo tiene rival en octavos
Libertad, flamante campeón del fútbol paraguayo, enfrentará a River Plate en los octavos de final de la Libertadores.
Junio 02, 2025 12:28 p. m.
 · 
Redacción D10
GsKMJapW4AA6y3K.jfif
Copa Libertadores
Colo Colo cierra con un triunfo y deja a Bucaramanga en playoffs de la Sudamericana
El chileno Colo Colo consiguió cerrar con un triunfo este jueves por 1-0 ante el Atlético Bucaramanga su accidentada participación en el grupo E de la Copa Libertadores y dejar al equipo colombiano en los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana al no poder avanzar a octavos de final.
Mayo 30, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más