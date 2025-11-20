20 nov. 2025
Fútbol Internacional

Bolivia conoce su camino en el repechaje al Mundial 2026

La Verde jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca para el Mundial 2026

Noviembre 20, 2025 09:33 a. m. • 
Por Redacción D10
GtHUNepWkAAXk9E.jpg

Miguel Terceros, futbolista de Bolivia.

Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca del bloque internacional y en caso de victoria, se disputará frente a Irak una plaza para el Mundial de 2026, también a partido único.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) deparó también el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor se cruzará frente a la República Democrática del Congo por el otro billete para el campeonato que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias entre las seis selecciones, todas a un único encuentro, se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.

Fútbol Internacional Bolivia Copa Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Chile Perú
Fútbol Internacional
Chile se queda con el clásico del Pacífico en Rusia
La selección de Chile derrotó este martes por 2-1 a la de Perú en un partido amistoso disputado en la ciudad de Sochi, en Rusia, que resolvió con gran contundencia a pesar de haberse quedado con 10 jugadores desde la primera mitad de juego.
Noviembre 18, 2025 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
IRAK.jpg
Fútbol Internacional
Irak vence a Emiratos en el minuto 107 e irá a la repesca
Irak irá a la repesca del Mundial 2026 después de vencer este martes por 2-1 a la de Emiratos Árabes Unidos con un gol de penal en el minuto 107 del partido de vuelta por el cupo que otorga la Confederación Asiática.
Noviembre 18, 2025 03:44 p. m.
 · 
Redacción D10
G6DJ1E1WwAAviCj.jpg
Fútbol Internacional
Brasil vuelve a recurrir a los penales para avanzar en el Mundial Sub 17
Brasil venció este martes en los penales a Francia en su duelo de octavos de final del Mundial masculino de fútbol sub-17 de Qatar.
Noviembre 18, 2025 01:14 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-JPN-BOL
Fútbol Internacional
Bolivia se desinfla ante un Japón en forma para el Mundial
Bolivia perdió por 3-0 este martes su amistoso en Tokio contra Japón, que se mostró muy superior al equipo de Óscar Villegas y en buena forma para el Mundial de 2026, al que la Verde aspira a clasificarse en la repesca de marzo.
Noviembre 18, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G5-_5nKXsAACCWW.jpg
Fútbol Internacional
Artistas confirmados para la final de la Sudamericana
Ya se conocen a los artistas que estarán en el show previo a la gran final de la Conmebol Sudamericana.
Noviembre 18, 2025 11:31 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA qualifiers - Germany vs Slovakia
Fútbol Internacional
Alemania despeja las dudas y logra la clasificación para el Mundial
Alemania despejó este lunes las dudas que había dejado el partido del viernes ante Luxemburgo y se impuso por 6-0 ante Eslovaquia en un partido disputado en Leipzig que afrontó como si fuera la final.
Noviembre 17, 2025 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más