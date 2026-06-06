Parte médico de la Albirroja acerca de Julio Enciso

La Selección Paraguaya comunicó este mediodía el primer parte médico referente a la lesión del futbolista Julio Enciso, reemplazado a los 25 minutos de la primera parte del amistoso ante Nicaragua por una dolencia muscular.

Los primeros informes hablaban de una rotura fibrilar que demandaría unas 3 o 4 semanas de recuperación. La Joya recién debutaría en la Copa del Mundo ante Australia en la tercera fecha de la fase de grupos el jueves 25 de junio a las 23:00.

Julio Enciso publicó un comunicado en sus redes sociales afirmando que se prepararía para volver lo más rápido posible a las canchas y que el futuro lo deja en manos de Dios.

El departamento de prensa de la Albirroja publicó este sábado el primer parte médico de la lesión de Julio Enciso en la que no entra en detalles ni habla de un tiempo de recuperación inmediato manejando la situación con mucho hermetismo.

“El jugador Julio Enciso presenta una contusión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe. Su retorno a la actividad será determinado de acuerdo con la respuesta del tratamiento y su evolución diaria”, reza parte del informe.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.