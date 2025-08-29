Parte la primera máquina en Cambyreta

El Rally del Paraguay tiene este viernes la primera etapa de 8 especiales con 140.90 kilómetros de tramos cronometrados. La emoción inicia en Cambyreta donde el Toyota Yaris R1 de Elfyn Evans, líder de la clasificación, fue el encargado de abrir caminos de este nuevo Rally de Tierra Roja.

La jornada del viernes se desarrollará en 4 puntos: Cambyreta (18.70 Km), Nueva Alborada (19.25 Km), Yerbatera (30.00 Km) y Autódromo (2.50 Km), teniendo cada sector dos pasadas.

RECOMENDACIÓN. Las autoridades de la carrera insisten en que los aficionados respeten las señales y se ubiquen correctamente detrás de las cintas verdes. Además, pidieron que en caso que se registren accidentes, no invadan el Prime y esperen que los miembros de la organización acudan a los pilotos.