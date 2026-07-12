Y Mick Jagger se sacó la “mufa”

Estas y otras expresiones populares definieron desde el Mundial de Sudáfrica 2010 hasta este sábado a la leyenda del rock Mick Jagger.

El líder de los Rolling Stones fue visto hoy en uno de los palcos del Estadio de Miami durante el partido entre Inglaterra y Noruega por un cupo en las semifinales del Mundial y las redes sociales literalmente se estremecieron con brutal ironía y preocupación.

Jagger, quien cumplirá 83 años este 23 de julio, esculpió su fama en el fútbol de ser una suerte de rey Midas al revés al manifestar públicamente su simpatía por selecciones como Brasil, la de su natal Inglaterra y Estados Unidos, que después perdieron.

A la Canarinha, los Tres Leones y el equipo de las Barras y las Estrellas el cantante, compositor y actor británico las acompañó en partidos decisivos de eliminación directa del Mundial de Sudáfrica y todas volvieron a casa tras caer de forma inesperada.

Cuatro años después, en el Mundial de Brasil 2014, derramó elogios sobre Inglaterra, Italia y Portugal.

Peor aún, él estaba en las gradas del estadio Mineirao, de Belo Horizonte, cuando Alemania trituró a los anfitriones en semifinales con un histórico 1-7.

Y aunque el de Dartford ha asimilado esa terrible fama con buen humor y matizado que todo se trata de coincidencias, miles de hinchas de las selecciones damnificadas por sus predicciones no olvidan.

Quizá todo cambió hoy en Miami con la clasificación a las semifinales del Mundial de la selección inglesas dirigida por el talento y los goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

Aunque no faltará el hincha malicioso que sugiera que la simpatía de Jagger estaba con Noruega. EFE