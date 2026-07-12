12 jul 2026
Copa del Mundo

Y Mick Jagger se sacó la “mufa”

Gafe, salado, mufa, meado por un elefante, azarado, yeta, jetón, tocado por la china, portador de la negra, nacido de espaldas...

Julio 12, 2026 09:07 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENG

Mick Jagger estuvo presente en el Inglaterra-Noruega.

Foto: AFP

Estas y otras expresiones populares definieron desde el Mundial de Sudáfrica 2010 hasta este sábado a la leyenda del rock Mick Jagger.

El líder de los Rolling Stones fue visto hoy en uno de los palcos del Estadio de Miami durante el partido entre Inglaterra y Noruega por un cupo en las semifinales del Mundial y las redes sociales literalmente se estremecieron con brutal ironía y preocupación.

Jagger, quien cumplirá 83 años este 23 de julio, esculpió su fama en el fútbol de ser una suerte de rey Midas al revés al manifestar públicamente su simpatía por selecciones como Brasil, la de su natal Inglaterra y Estados Unidos, que después perdieron.

A la Canarinha, los Tres Leones y el equipo de las Barras y las Estrellas el cantante, compositor y actor británico las acompañó en partidos decisivos de eliminación directa del Mundial de Sudáfrica y todas volvieron a casa tras caer de forma inesperada.

Cuatro años después, en el Mundial de Brasil 2014, derramó elogios sobre Inglaterra, Italia y Portugal.

Peor aún, él estaba en las gradas del estadio Mineirao, de Belo Horizonte, cuando Alemania trituró a los anfitriones en semifinales con un histórico 1-7.

Y aunque el de Dartford ha asimilado esa terrible fama con buen humor y matizado que todo se trata de coincidencias, miles de hinchas de las selecciones damnificadas por sus predicciones no olvidan.

Quizá todo cambió hoy en Miami con la clasificación a las semifinales del Mundial de la selección inglesas dirigida por el talento y los goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

Aunque no faltará el hincha malicioso que sugiera que la simpatía de Jagger estaba con Noruega. EFE

Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Estadio New York/New Jersey
Copa del Mundo
FIFA vende por pedazos el césped de la final del Mundial
El césped que se utilizará en la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey (EE.UU.), será vendido por pequeñas piezas de colección por la FIFA a un precio de 450 dólares.
Julio 11, 2026 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
NORUEGAINGLATERRA.png
Copa del Mundo
Noruega vs. Inglaterra: Paso a paso
Noruega se mide con Inglaterra por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.
Julio 11, 2026 05:00 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
Copa del Mundo
Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo
Este sábado se cierra la fase de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Conocé la hora y en qué canal ver en vivo los partidos de hoy sábado 11 de julio.
Julio 11, 2026 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Captura.JPG
Copa del Mundo
¿Fue solo un olvido o fue intencionado?
Francia publicó una imagen para anunciar su duelo con España, pero con un detalle que no pasó desapercibido.
Julio 11, 2026 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Argentina_68525172.tif
Copa del Mundo
Argentina, por otra semifinal
Argentina juega contra Suiza, en el Arrowhead de Kansas, por el pase a las semifinales del Mundial, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Leo Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo. El partido arrancará a las 22:00.
Julio 11, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
COMBO-FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENG
Copa del Mundo
Vikingos contra Leones en Miami
Inglaterra vs. Noruega, partidazo para este sábado por el Mundial 2026.
Julio 11, 2026 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10