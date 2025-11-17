Paraguay vs. México: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

La Selección Paraguaya de Fútbol, que viene de caer por 2-1 ante Estados Unidos, se prepara para afrontar su segundo amistoso en esta gira por Norteamérica, este martes ante la selección de México.
El partido comenzará a las 22:30 hora de Paraguay y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM.
Será el último amistoso del año de la Albirroja, recordando que el mes pasado empató 2-2 ante Japón y cedió 2-0 ante Corea del Sur.
Los próximos partidos de fecha FIFA están marcados para marzo del 2026.