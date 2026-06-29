29 jun. 2026
Copa del Mundo

Paraguay tumbó a Alemania y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

En penales, Paraguay hizo historia y eliminó a Alemania en los 16avos de final de la Copa del Mundo, ahora espera por el ganador de Francia-Suecia. Orlando Gill fue el héroe total, al desviar dos lanzamientos.

Junio 29, 2026 08:30 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany vs Paraguay

Julio Enciso celebra un gol de Paraguay.

FOTO: SHAWN THEW/EFE

¡Paraguay hizo historia! Eliminó a Alemania en los 16avos de final de la Copa del Mundo, luego de vencerlo en los penales por 4-3, tras empatar 1 a 1 en los 12 minutos.

Durante la primera mitad, Paraguay aplicó una táctica similar a la de Boston contra Australia, apelando a una sólida disposición defensiva, pero con mayores ambiciones ofensivas. Aunque Alemania manejó el ritmo y la posesión del balón, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro exhibió una fisonomía compacta en su retaguardia, cerrando caminos y desesperando la generación de juego de la escuadra teutona.

La resistencia dio sus frutos en el tramo final del periodo de la manera más efectiva: la Albirroja apostó a la practicidad y, mediante un soberbio e histórico golpe de cabeza de Julio Enciso, logró romper el cero a los 42 minutos para decretar el 1-0 parcial con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

En el complemento, la dinámica del encuentro forzó la lógica reacción del gigante europeo, cuatro veces campeona del mundo, que no tardó en encontrar la paridad utilizando la misma fórmula que Paraguay propuso: el centro, la cabeza y el gol. Ante el cerrojo paraguayo, Alemania empezó a explotar el juego aéreo y, en el minuto 53, Kai Havertz ganó la posición en el área para conectar un frentazo que estableció el 1-1.

A partir de la igualdad, el trámite ingresó en un terreno de máxima tensión táctica, dejando abierta una definición dramática en estos dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En tiempo suplementario, Paraguay y Alemania no se sacaron diferencias, a pesar de que los germanos macaron un gol que, finalmente, fue anulado por el VAR. En los penales, Gill fue más atajando el penal de Havertz y Woltemade Paraguay está clasificado.

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Redacción D10
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