02 jul. 2026
Copa del Mundo

Árbitro uzbeko para el duelo entre Paraguay y Francia

El encargado de impartir justicia será el uzbeko Ilgiz Tantashev, árbitro con experiencia en competencias internacionales y habitual en torneos organizados por la FIFA y la Confederación Asiática.

Julio 02, 2026 04:54 p. m. • 
Por Redacción D10
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El árbitro de Paraguay vs. Francia será Ilgiz Tantashev.

FIFA

La FIFA designó al equipo arbitral para el duelo entre Paraguay y Francia en los octavos de final del Mundial 2026, que se disputará este 4 de julio en el Philadelphia Stadium, desde las 18:00.

El encargado de impartir justicia será el uzbeko Ilgiz Tantashev, árbitro con experiencia en competencias internacionales y habitual en torneos organizados por la FIFA y la Confederación Asiática. La terna arbitral estará integrada por sus compatriotas Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin, quienes se desempeñarán como asistentes.

En tanto, el catarí Abdulrahman Al Jassim fue designado como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Taleb Al Marri cumplirá funciones como árbitro asistente de reserva.

La Albirroja afrontará un histórico desafío frente a una de las grandes potencias del fútbol mundial, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del certamen.

La Selección Paraguaya llega a esta instancia con la confianza en lo más alto, luego de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo: Eliminó a Alemania en los 16avos de final tras igualar 1-1 y quedarse con la clasificación en una dramática definición por penales.

La Albirroja mostró carácter, orden táctico y una enorme fortaleza mental para dejar en el camino a una de las potencias históricas del fútbol mundial, resultado que alimenta la ilusión de todo el país de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Copa del mundo
Redacción D10
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