02 jul. 2026
Copa del Mundo

Jules Koundé: Paraguay es “intenso” y “muy físico”

Jules Koundé, defensa de la selección francesa, advirtió que Paraguay, su rival en los octavos de final del Mundial 2026, puede complicar a Francia desde lo físico.

Julio 02, 2026 07:48 p. m. • 
Por Redacción deportes (EFE)
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Jules Koundé, defensa de la selección francesa, advirtió este jueves que Paraguay, su rival en los octavos de final del Mundial 2026, es un equipo “intenso” y “muy físico”, pero también tiene “calidad para salir y contraatacar”, con lo que aguardó un encuentro “difícil”, en el que deberán ser superiores en los duelos.

“Sabemos que Paraguay es un equipo intenso, pero también tiene calidad para jugar cuando sale desde atrás y para explotar los contraataques. Tiene jugadores para ello, lo vimos en la fase de grupos y también contra Alemania, así que esperamos un partido difícil. Sabemos que tendremos que estar intensos en los duelos e imponer nuestro físico”, valoró el lateral derecho, titular en los cuatro encuentros del Mundial.

“Lo gestiono bastante bien. Me siento cada vez mejor físicamente, fruto también del trabajo. Es un ritmo bastante intenso y es verdad que el calor aumenta la fatiga, pero es algo a lo que nos adaptamos y de lo que ya estábamos avisados. Aprovechamos cada día para recuperar bien. La hidratación juega un papel clave. Me siento muy bien”, declaró.

No atiende a las críticas externas. “Para ser honesto, no las leo. Me llegan de vez en cuando, pero, sinceramente, soy bastante impermeable a ellas. No es algo que me preocupe. Tengo la confianza del entrenador y de mis compañeros, que para mí eso es lo más importante”, advirtió.

“También tengo mucha confianza en mí mismo. Sé de lo que soy capaz, aunque después me corresponde demostrarlo y ponerlo al servicio de la selección francesa, que es lo que siempre intento hacer. Pero no me preocupan en absoluto las críticas. Creo que hice un buen partido ante Suecia, como todo el equipo. Si fue mi mejor partido, no lo sé”, añadió.

Koundé lleva “cinco años disfrutando muchísimo” con la selección francesa. “Es verdad que este grupo es especial. Quizá sea el grupo más joven que hemos tenido, con pocas diferencias de edad entre nosotros, así que seguramente compartimos los mismos intereses. Eso hace que sea fácil conectar, pero es un grupo que convive muy bien desde hace tiempo”, destacó el defensa del Barcelona.

“Disfrutamos muchísimo jugando juntos. Evidentemente, también es el caso de nuestros cuatro jugadores de ataque. Se ve en muchas cosas, en la manera en que intercambian el balón, en que siempre están dispuestos a dar el pase al compañero que está en mejor posición, en la forma en que celebran los goles, en cómo se levantan unos a otros y en las palabras que se dedican entre ellos, tanto internamente como en las ruedas de prensa cuando toca elogiar a un compañero”, resaltó de los futbolistas ofensivos de Francia, en referencia a Kylian Mbappé, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desiré Doué y Bradley Barcola.

“Como dijo muy bien el entrenador, la compenetración y la cohesión del grupo son muy importantes. Eso no gana partidos por sí solo, necesariamente, pero es muy importante si quieres llegar lejos en una competición. Y por ahora todo va muy bien”, abundó.

Y habló en concreto de la capitanía de Mbappé: “Es muy natural, como siempre ha sido desde que estoy en la selección francesa. Es un placer poder jugar con un jugador así sobre el terreno de juego, alguien que escucha a sus compañeros y que lidera con el ejemplo. Es algo muy positivo”.

Mundial FIFA 2026 Jules Koundé Francia
Redacción deportes (EFE)
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