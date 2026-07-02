02 jul. 2026
Copa del Mundo

Bradley Barcola: “Paraguay defiende mucho”

El atacante francés, Bradley Barcola, se refirió al rasgo más característico de Paraguay, de cara al gran duelo del sábado.

Julio 02, 2026 07:46 p. m. • 
Por Redacción deportes (EFE)
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Bradley Barcola, extremo de la selección francesa, avisó este jueves que Paraguay, su rival en los octavos de final del Mundial 2026, “defiende mucho”, destacó su mérito para eliminar a Alemania en dieciseisavos y consideró que su equipo tendrá que buscar “alternativas” para abordar una zaga replegada como espera.

“Sabemos que es un equipo que defiende mucho. Pero sigue siendo un buen equipo con el balón. Lo vimos contra Alemania: consiguieron ganar, hicieron una muy buena preparación y lograron clasificarse. No es casualidad, así que sabemos que también va a ser un buen partido de fútbol”, expuso en rueda de prensa en Boston.

Por eso, apuntó que “va a ser complicado” enfrentar una defensa cerrada.

“Por mi parte, empiezo a estar acostumbrado por la ‘Ligue 1’, donde jugamos mucho contra equipos que no juegan demasiado arriba. Habrá que intentar encontrar alternativas, venir más a recibir al pie, volver a arrancar y, después, irá bien”, avanzó el atacante del París Saint-Germain.

Y habló de las altas temperaturas que se esperan para el partido: “Creo que nos va a cansar un poco más, eso seguro, pero ya empezamos a acostumbrarnos al calor de aquí. Nos hidratamos mucho para estar preparados para los entrenamientos y los partidos, así que creo que será un poco molesto, pero no mucho más que eso”.

Francia Mundial FIFA 2026 Paraguay
Redacción deportes (EFE)
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