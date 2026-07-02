“Los guaraníes hicieron sudar sangre a los anfitriones del Mundial 1998"

Era el minuto 114 cuando Laurent Blanc recibió el toque de cabeza de David Trezeguet y batió de volea a José Luis Chilavert; el primer gol de oro de los Mundiales en los octavos de final de 1998 y la victoria de Francia, capitaneada por Didier Deschamps, sobre Paraguay, que jamás ha vencido al equipo galo.

El choque de octavos del próximo sábado entre ambos equipos en el Mundial 2026 rememora aquel enfrentamiento, que puso contra las cuerdas a Francia hasta a seis minutos del final del tiempo extra.

“Los guaraníes hicieron sudar sangre a los anfitriones del Mundial de fútbol y sólo fueron doblegados después de casi dos horas de juego, exhaustos por el cansancio”, destacó la crónica de la Agencia EFE de aquel día, 28 de junio de 1998 en el abarrotado estadio Félix Bollaert de la ciudad francesa de Lens.

Cuatro años después de la implantación del moderno entonces sistema del gol de oro, que establecía como ganador automáticamente al equipo capaz de marcar antes en la prórroga, a través de ese mecanismo se decidió un partido agónico para Francia, aplacada por la firmeza defensa del conjunto paraguayo, que lo llevó hasta el límite con el 0-0.

Más allá de Chilavert bajo los palos, los centrales Carlos Gamarra y Celso Ayala, que después ficharon por el Atlético de Madrid, más lo laterales Francisco Arce y Pedro Sarabia y los centrocampistas Roberto Acuña, entonces en el Zaragoza, Julio César Enciso y Carlos Paredes construyeron una estructura inabordable para Francia casi todos los 114 minutos.

Hasta el gol de Blanc, 16 tantos en 97 partidos como internacional ‘bleu’ y que significó el triunfo de la que sería después campeona del mundo.

En octavos no pudo contar con Zinedine Zidane, sancionado, y formó con un once compuesto por Fabien Barthez; Bixente Lizarazu, Blanc, Marcel Desailly, Lilian Thuram; Youri Djorkaeff, Didier Deschamps, Enmanuel Petit, Bernard Diomede; Thierry Henry, lesionado en el minuto 65, y David Trezeguet.

No fue la primera ocasión que se enfrentaron en un Mundial. Hubo otra anterior, en la primera fase de Suecia 1958.

En Norrköping, en su debut en un Mundial, la victoria francesa fue por 7-3, el quinto partido con más goles de la historia del torneo, aunque al inicio de la segunda parte aún ganaba Paraguay por 2-3.

Dos goles de Florencio Amarilla y uno de Romero habían sobrepasado los dos de la leyenda francesa Just Fontaine. Después fue otra historia: Piantoni, Wisnieski, Kopa, Vincent y de nuevo Fontaine sellaron la goleada gala.

Paraguay nunca ha ganado a Francia. No solo en esos dos contextos mundialistas, sino también en los otros tres duelos que las han enfrentado, todos ellos amistosos: el último fue el 2 de junio de 2017, con el triunfo del conjunto galo, ya con Didier Deschamps como seleccionador, por 5-0; antes, sendos empates en 2014 (1-1) y en 2008 (0-0). EFE