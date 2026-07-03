03 jul. 2026
Copa del Mundo

Sudamérica unida por Colombia y Argentina

Argentina, con Messi, choca con la sensación Cabo Verde, a las 19:00. por seguir creciendo. Colombia mide a Ghana, desde las 22:30, apuntando a los octavos de final.

Julio 03, 2026 08:06 a. m.
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Atracción total. Lionel Messi se presenta en Miami, la ciudad más latina de Norteamérica en la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Sudamérica pendiente de Argentina y Colombia, que buscarán sortear la serie de la ronda de 16avos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El campeón mundial Argentina, con Messi como principal atracción, enfrenta a la sensación del torneo, Cabo Verde, desde las 19:00, en Miami.

La Albiceleste cumplió con las expectativas al liderar su grupo con un pleno de victorias, pero pocos esperaban que enfrente estuviera Cabo Verde, la nación más pequeña en superar la primera fase de una Copa del Mundo.

Los Tiburones Azules, orgullosos representantes del archipiélago africano de unos 525.000 habitantes, lograron la hazaña de quedar segundos del Grupo H por detrás de España, dejando fuera a Uruguay y Arabia Saudita.

A su vez, el argentino Leo Messi, sigue empeñado en hacer historia a los 39 años. Lleva seis de los ocho goles de la Albiceleste en Norteamérica 2026 y se ha convertido en el máximo anotador de las Copas del Mundo con 19 tantos, siguiendo en su puja por ser el máximo artillero de la competencia.

Una cifra descomunal que contrasta con los dos goles que lleva Cabo Verde en su breve historia mundialista, los que marcaron Kevin Pina y Hélio Varela contra Uruguay en la ciudad de Miami.

CIFRA. 6 goles lleva anotado el argentino Leonel Messi en lo que va de la competencia. En total en Copa suma 19.

CON SABOR A CAFÉ. Colombia se presenta en el Estadio Kansas City desde las 22:30, enfrentando al representativo de Ghana, apuntando a los octavos de final.

El elenco cafetero, luego de cumplir una buena actuación en fase de grupos, dejando en segunda línea al Portugal de Cristiano Ronaldo, quiere pegar el salto de calidad para tomar protagonismo en la competencia.

A su vez, el representativo de Ghana, viene de más a menos en el torneo luego de vencer a Panamá por la mínima (1-0), empatar sin goles con Inglaterra y ceder con Croacia en la última presentación por 2-1.

CIFRA. 4 goles registra Colombia en lo que va del Mundial 2026. Le hizo 3 a Uzbekistán y marcó 1 ante Congo.

Argentina Colombia Copa del mundo Mundial FIFA 2026
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