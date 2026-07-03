03 jul. 2026
Copa del Mundo

Se fortalece en Filadelfia

Puesta a punto. La Albirroja ultima detalles, de cara al compromiso ante Francia en el Mundial. MUeve el esquema. Alfaro ajusta la estrategia, buscando dar pelea en el encuentro de mañana.

Julio 03, 2026 07:28 a. m. • 
Por Redacción deportes (EFE)
Seleccion_731580377_18614184085009596_4271477475034055395_n_68375329.jpg

Grupo unido. Plantel de la Albirroja durante una movilización en la ciudad de Filadelfia.

La Selección Paraguaya se mueve intensamente en la localidad de Filadelfia, Estados Unidos, buscando el onceno ideal que presentará mañana, en el juego por los octavos de final de la Copa Mundial de fútbol ante Francia, que será desde las 18:00.

Omar Alderete es la única baja que presenta el plantel albirrojo, pese a que el central quiere hacer el último intento para estar en el encuentro.

Con la baja de Alderete, José Canale, de gran desempeño en el empate ante Alemania, mantiene el puesto en la zaga, haciendo dupla con Gustavo Gómez, por la que la defensa no sufrirá variaciones.

Con la vuelta del mediocampista Diego Gómez, el que pierde el puesto es Gabriel Ávalos, pasando Julio Enciso a ocupar la zona principal del ataque, función que lo ejecuta a la perfección en el Estrasburgo de la Liga francesa.

El probable once lo integra: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso; Matías Galarza, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Diego Gómez y Julio Enciso.

gran apoyo. La afición nacional se hará sentir con fuerza mañana sábado. Se espera una invasión de aficionados guaraníes en Filadelfia.

Copa del mundo Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026
Redacción deportes (EFE)
Más contenido de esta sección
Oyarzabal.jpeg
Copa del Mundo
España, esta vez, no deja dudas
España venció a Austria 3 a 0 y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo.
Julio 02, 2026 06:40 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
paragusfranc.jpg
Copa del Mundo
“Los guaraníes hicieron sudar sangre a los anfitriones del Mundial 1998"
“Los guaraníes hicieron sudar sangre a los anfitriones del Mundial de fútbol y sólo fueron doblegados después de casi dos horas de juego, exhaustos por el cansancio”, destacó la crónica de aquel 28 de junio de 1998.
Julio 02, 2026 06:11 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Lionel Scaloni - Selección Argentina
Copa del Mundo
Scaloni destaca torneo de Francia, el rival de Paraguay
El seleccionador argentino Lionel Scaloni destacó el gran torneo que está haciendo Francia en la Copa del Mundo 2026. Los galos, actuales vicecampeones, se verán las caras en octavos contra la Albirroja.
Julio 02, 2026 05:18 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Orlando Gill
Copa del Mundo
En Italia se pelean por Orlando Gill
Dos equipos de la Serie A italiana pujan por contratar al arquero paraguayo de San Lorenzo de Almagro y la Selección Paraguaya.
Julio 02, 2026 05:04 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Árbitros para Py vs Francia.jfif
Copa del Mundo
Árbitro uzbeko para el duelo entre Paraguay y Francia
El encargado de impartir justicia será el uzbeko Ilgiz Tantashev, árbitro con experiencia en competencias internacionales y habitual en torneos organizados por la FIFA y la Confederación Asiática.
Julio 02, 2026 04:54 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
20.00 PORTUGAL - CROACIA.png
Copa del Mundo
Paso a paso: Portugal vs. Croacia
A las 20:00, el Toronto Stadium albergará una de las batallas más niveladas y nostálgicas de esta fase de eliminación directa: Portugal contra Croacia.
Julio 02, 2026 03:00 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Carga Más