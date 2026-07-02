España, esta vez, no deja dudas

España disipó cualquier rastro de duda en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 con una exhibición de fútbol total en el Los Angeles Stadium. Frente a una Austria dirigida por Ralf Rangnick, que pretendía asfixiar la salida ibérica, los hombres de Luis de la Fuente dictaron una lección de posesión con propósito.

La jerarquía de Rodri en el eje, combinada con la profundidad punzante de un inspirado Marc Cucurella en banda izquierda, anestesió las transiciones austriacas y abrió los caminos hacia una victoria inobjetable que coloca a la Selección entre los dieciséis mejores del planeta.

El encargado de abrir el cerrojo centroeuropeo fue Mikel Oyarzabal a los 36 minutos, culminando una soberbia secuencia colectiva iniciada desde los guantes de Unai Simón; el delantero de la Real Sociedad atacó el espacio con el tempo exacto de los elegidos para definir con aplomo ante Alexander Schlager, tras una asistencia quirúrgica de Cucurella que evocó los mejores compases de la última Eurocopa.

Aunque Álex Baena estrelló un tiro libre en el travesaño antes del descanso y Lamine Yamal amenazó constantemente el bloque rival, la tranquilidad definitiva emergió en el complemento. A los 66 minutos, el lateral Pedro Porro celebró su bautismo de gol internacional con un remate inapelable que puso el 2-0 y sepultó las aspiraciones de una Austria desgastada físicamente.

La rúbrica de la tarde californiana llegó sobre el epílogo, a los 89 minutos, cuando un indomable Oyarzabal selló su doblete particular batiendo nuevamente al guardameta austriaco tras un desajuste defensivo provocado por la incesante circulación española. Llega a cuatro goles en la competencia.

Con este 3-0 inapelable, la Furia Roja no solo extiende su impresionante racha de partidos invicta, sino que quiebra un maleficio de dieciséis años sin ganar un cruce de eliminación directa en los noventa minutos reglamentarios en una cita mundialista, consolidando su valla invicta en el torneo y plantándose en octavos como un candidato de acero con el que nadie deseará cruzarse.