En Italia se pelean por Orlando Gill

El guardameta paraguayo Orlando Gill se convirtió en una de las grandes sensaciones del Mundial 2026, tras su monumental e histórica actuación frente a Alemania, donde sus intervenciones en la tanda de penales sellaron la clasificación de la Albirroja.

Su nivel superlativo bajo los tres palos encendió de inmediato los radares del fútbol europeo, posicionándole como uno de los nombres más codiciados del mercado de pases.

Ante esta vitrina internacional, el Torino de la Serie A es el primer club italiano en mostrar un fuerte interés por el futbolista del San Lorenzo de Almagro.

Según revelaron medios italianos a través de Sky Sport, el conjunto de Turín busca reforzar su portería con urgencia y ve en el arquero guaraní de 26 años la pieza ideal para afrontar la nueva temporada.

Sin embargo, el “Toro” no la tendrá nada fácil, ya que la Lazio también se ha sumado con fuerza a la carrera para hacerse con sus servicios. Con el futuro de sus actuales arqueros bajo la lupa, el club romano analiza seriamente activar la opción de Gill.

La operación asoma factible para los italianos debido a la compleja situación económica del club argentino dueño de su pase, San Lorenzo, y a una cláusula de rescisión tasada en 7 millones de euros, una cifra más que accesible para un portero que acaba de consagrarse.

Además, D10 informó previamente que el Pumas de México también mostró interés en contratar al paraguayo.