23 may. 2026
Selección Paraguaya

Despedida de la Albirroja a estadio lleno

Las entradas para el amistoso de la Albirroja ante Nicaragua fueron agotadas. A estadio lleno para despedir a la Selección Paraguaya.

Mayo 23, 2026 02:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Defensores del Chaco

El ueno Defensores del Chaco estará lleno

Foto: Gentileza - Albirroja

El último reporte de entradas confirma que el estadio Defensores del Chaco lucirá repleto para el partido despedida de la Albirroja antes de viajar a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

El juego ante Nicaragua será de carácter amistoso y se disputará el viernes 5 de junio a las 19:15 en el estadio Defensores del Chaco.

Será la última presentación de la Selección Paraguaya antes de emprender viaje rumbo a Estados Unidos. La afición podrá despedir a estadio lleno al equipo de Gustavo Alfaro.

El reporte de entradas indica entradas totalmente agotadas para la despedida de la Selección Paraguaya.

Albirroja Nicaragua Selección Paraguaya
Redacción D10
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