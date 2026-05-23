Despedida de la Albirroja a estadio lleno

El último reporte de entradas confirma que el estadio Defensores del Chaco lucirá repleto para el partido despedida de la Albirroja antes de viajar a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

El juego ante Nicaragua será de carácter amistoso y se disputará el viernes 5 de junio a las 19:15 en el estadio Defensores del Chaco.

Será la última presentación de la Selección Paraguaya antes de emprender viaje rumbo a Estados Unidos. La afición podrá despedir a estadio lleno al equipo de Gustavo Alfaro.

El reporte de entradas indica entradas totalmente agotadas para la despedida de la Selección Paraguaya.