Las armas de Paraguay para el Mundial, según Chilavert

El polémico exarquero paraguayo José Luis Chilavert tiene claras las armas para que Paraguay regrese por lo alto al Mundial: el juego aéreo y el guaraní, el idioma nativo que considera útil para despistar a los adversarios.

En una entrevista con la AFP en Luque, cerca de Asunción, el legendario exguardameta de 60 años no se muerde la lengua a veintiún días de que comience la Copa del Mundo en Norteamérica.

La Albirroja comparte el Grupo D con Estados Unidos, Australia y Turquía.

Pregunta: ¿Cómo ve a Paraguay, que después de 16 años vuelve al Mundial?

Respuesta: Hemos recuperado nuestra identidad. Recuperamos la tranquilidad y la fuerza en defensa, ser agresivos en el medio y contundentes en ataque. Paraguay no debe modificar nada. El primer partido es clave, contra Estados Unidos (el 12 de junio). Paraguay tiene que hacer su fútbol, no confiarse en la euforia, el Mundial empieza cuando empieza a rodar la pelota. Tenemos equipo para poder soñar.

En defensa tenemos dos jugadores muy importantes, los líderes del grupo, Omar Alderete y Gustavo Gómez. Está también Fabián Balbuena, que desde el banco ayuda con su liderazgo. Y después están los chicos, Julio Enciso y Miguel Almirón.

Los técnicos anteriores vinieron y quisieron implantar el sistema que ellos quisieron, y los jugadores no lo sentían. (El DT argentino) Gustavo Alfaro acomodó, trajo un fútbol mucho más simple y eso le dio un resultado positivo a la selección.

P: ¿Cuál es la mejor arma de Paraguay?

R: El juego aéreo y el guaraní, nuestro idioma. En Sudáfrica 2010, los jugadores españoles aprendieron ciertas palabras en guaraní. El guaraní fue una herramienta fundamental para ganar partidos.

Por ejemplo, en la eliminatoria para el Mundial 1998 contra Uruguay, grité en guaraní a mis defensores en un tiro libre “entren”. Después, cuando partió la pelota, les grité “salgan”. Seis jugadores uruguayos quedaron en offside. "¿Qué se tomaron?”, me preguntó un jugador uruguayo. El partido lo ganamos.

- “Todos parten de cero” -

P: ¿Cuáles son los candidatos en este Mundial?

R: Francia está en gran nivel, Bélgica también. Los franceses trabajan muy bien en la formación del futbolista. Hay que ver cómo empieza Argentina. Brasil es la gran incógnita, lo mismo Uruguay. Son potencias, pero yo siempre digo: en un Mundial todos parten de cero.

P: Los franceses no olvidan aquel partido de octavos de final de Francia 1998 que ganaron a Paraguay con un Gol de Oro...

R: Tuvimos una linda camada en Francia 1998. Yo me integré a ese grupo que venía de jugar la Olimpiada de Barcelona 92. Se conocían todos. Estaban “Chiqui” Arce, Celso Ayala, Carlos Gamarra, (José Saturnino) Cardozo, (Carlos) Paredes. Yo custodiaba el arco como un guerrero que sabía que los soldados iban a la guerra para ganar, pero sufrimos el gol de oro de Laurent Blanc, que después fue técnico de la selección francesa.

Los franceses no pudieron romper el cerrojo paraguayo. Se miraban como diciendo “ya utilizamos todo el sistema y no podemos penetrar”.

Pero bueno, ahí faltó un poco de viveza del entrenador nuestro, (el brasileño Paulo Cesar) Carpegiani, que tenía que cambiar al central Carlos Gamarra, que tenía el hombro lesionado. Tenía que meter a Catalino Rivarola para ganar más tiempo.

Yo le gritaba que hiciese el cambio pero él decía: “Estamos bien, estamos bien”. Si hubiera cambiado, otra iba a ser la historia. Los franceses ya se iban del estadio en manada. No querían ver los penales.