Diego Gómez quiere ser campeón

El jugador de la Selección Paraguaya Diego Gómez, arribó este martes a nuestro país y conversó con los medios en el Aeropuerto Silvio Pettirossi. El jugador de la Premier League tiene altas aspiraciones con la Albirroja en el certamen que inicia el próximo 11 de junio.

“Cualquier jugador sueña con jugar un Mundial, ahora pensar en los entrenamientos e ir trabajando cada día para afrontar de la mejor manera cada partido”, comenzó diciendo.

“(Estamos) par ser campeón, es la mentalidad que tenemos. Hay que ir paso a paso, ir cada entrenamiento a pensar en cada partido. Tenemos un duro grupo. Pensar en lo que va a ser y dejar todo en la cancha”, afirmó.

Respecto a la lesión que sembró preocupación, dijo que está superado y que tuvo un susto importante. Agradeció todas las muestras de cariño que recibió en ese momento y también los mensajes que lo apoyaron tras lo sucedido.

“Fue un susto. Me imaginé que iba a ser algo malo, no fue nada grave. Ya estoy al 100% y estoy sumando minutos para estar bien para el Mundial”, subrayó.