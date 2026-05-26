Cubas: “Tenemos un gran equipo”

El volante de la Selección Paraguaya, Andrés Cubas, se mostró ilusionado a su llegada al país y destacó el nivel que tiene el equipo para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

“Contento de estar acá, sumarme con el grupo. Con mucha ilusión, es un sueño que lo venimos trabajando hace mucho, se nos dio por cumplir el objetivo el año pasado. Personalmente me vengo sintiendo bien, vengo teniendo continuidad y ritmo en mi club. Ahora a disposición del cuerpo técnico y esperar la lista final”, expresó ante los medios.

“Estamos para competir a cualquiera. Tenemos un gran equipo, excelentes jugadores que están pasando un gran momento y pueden hacer la diferencia. Queda todo este tiempo para prepararlo de la mejor manera e ir partido a partido”, agregó.

BUENAS SENSACIONES. Antonio Sanabria, jugador del Cremonese, también ya se encuentra en el país y expresó que se encuentra en condiciones físicas pese a no tener tantos minutos en su equipo. Indicó que venía trabajando a la par y respecto a la lucha entre los delanteros, dijo que esperan “ponerle las cosas difíciles al profesor”.