23 may. 2026
Selección Paraguaya

El gran momento de Alex Arce: goles, confianza y sueño mundialista

VIDEO. Alex Arce arribó este sábado al país y habló sobre su gran presente, la confianza de Gustavo Alfaro y su ilusión de disputar la Copa del Mundo.

Mayo 23, 2026 04:05 p. m.
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Alex Arce, delantero paraguayo del Independiente Rivadavia.

Foto: Facundo Galeano - Fútbol a lo Grande

El delantero paraguayo Alex Arce arribó este sábado al país para sumarse a los trabajos de la Selección Paraguaya de cara a la próxima Copa del Mundo, en medio de una gran expectativa por lo que sería una nueva convocatoria de Gustavo Alfaro. Aunque la lista oficial todavía no fue anunciada, todo apunta a que el atacante formará parte de los elegidos gracias al gran momento que atraviesa a nivel internacional.

A su llegada, el atacante se mostró feliz por su presente y destacó la importancia de mantenerse como máximo goleador de la Copa Libertadores. “Los delanteros vivimos de los goles, estar arriba de la tabla de los goleadores de la Copa es algo muy lindo, espero seguir ahí y terminar bien”, expresó.

Además, valoró la competencia que existe en ofensiva dentro de la Albirroja. “Hay muchos jugadores en mi posición que la vienen rompiendo, que vienen haciendo goles, eso es muy importante para todos”, afirmó.

Arce también habló sobre el respaldo que recibió por parte del entrenador albirrojo y reconoció la influencia que tuvo Gustavo Alfaro en su crecimiento. “El profe me dio mucha confianza, el año anterior también estuve en un buen momento, hice bien mi trabajo y contento con la confianza que me está dando el profe”, comentó el delantero, que sueña con estar presente en la máxima cita del fútbol mundial.

“Estar arriba siendo goleador de la Copa Libertadores a uno le motiva mucho, tengo el sueño de estar en el Mundial y ojalá que se cumpla”, agregó con ilusión el atacante paraguayo, quien además se refirió a su regreso a Independiente Rivadavia. “La estamos pasando bien, estamos bien con la familia. Es un club que conocía muy bien y es un club que viene creciendo muy bien”, cerró.
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Alex Arce Albirroja Gustavo Alfaro
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