18 may. 2026
Selección Paraguaya

Sosa y Alderete, sentidos

Tanto Ramón Sosa, del Palmeiras, como Omar Alderete, del Sunderland, se retiraron con molestias de sus respectivos encuentros ligueros y encienden las alarmas en la Selección Paraguaya.

Mayo 18, 2026 07:16 a. m. • 
Por Redacción D10
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Con llanto. Ramón Sosa no completó el juego en Brasil.

El albirrojo del conjunto brasileño fue reemplazado a los 16’ y en su lugar ingresó Mauricio Magalhães. El club paulista emitió un informe médico señalando que “Sosa sufrió una lesión de ligamentos que no requirió cirugía tras torcerse el tobillo izquierdo”.

Por su parte, el defensa guaraní del elenco inglés fue sustituido a los 22’ en el cotejo contra el Everton. De acuerdo con declaraciones de su entrenador, Régis Le Bris, el internacional albirrojo “tuvo una pequeña lesión durante la semana. Estaba seguro de que podía manejar el juego, pero en un sprint lo sintió un poco, así que decidimos evitar algo importante y veremos cómo está mañana (por hoy)”.

La buena noticia para el seleccionador Gustavo Alfaro fue el regreso del volante Diego Gómez en filas del Brighton después de varios partidos ausente por lesión.

El mediocampista ingresó a los 63’ en el encuentro frente al Leeds United, pero no pudo ayudar a su equipo a evitar la derrota sobre el final del partido.

Selección Paraguaya Ramón Sosa Omar Alderete Fútbol Internacional
Redacción D10
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