19 may. 2026
Selección Paraguaya

¿Cuándo se conocerá la lista de la Albirroja?

Ya son varias las selecciones que fueron anunciando sus convocados para la Copa del Mundo, pero ¿cuándo se conocerá la lista definitiva de la Albirroja?

Mayo 19, 2026 07:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja.

Estamos a 23 días del inicio de la Copa del Mundo 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, el certamen más importante a nivel de selecciones que marcará el regreso de la Selección Paraguaya a un mundial de fútbol.

Portugal dio a conocer su lista definitiva en la fecha, ayer lo hizo Brasil y días atrás lo hicieron Francia, Corea del Sur, Japón, Belgica y algunas más.

La expectativa crece y la afición paraguaya se pregunta, ¿cuándo sale la lista definitiva de la Selección Paraguaya?

Según trascendidos, la lista definitiva de Paraguay para la Copa del Mundo la dará a conocer el entrenador argentino Gustavo Alfaro el próximo lunes 1 de junio a las 12:00 en conferencia de prensa.

Paraguay regresa a una Copa del Mundo luego de largos 16 años de espera. La última participación albirroja en una cita mundialista fue en Sudáfrica 2010.

Selección Paraguaya Albirroja Gustavo Alfaro
Redacción D10
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