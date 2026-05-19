¿Cuándo se conocerá la lista de la Albirroja?

Estamos a 23 días del inicio de la Copa del Mundo 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, el certamen más importante a nivel de selecciones que marcará el regreso de la Selección Paraguaya a un mundial de fútbol.

Portugal dio a conocer su lista definitiva en la fecha, ayer lo hizo Brasil y días atrás lo hicieron Francia, Corea del Sur, Japón, Belgica y algunas más.

La expectativa crece y la afición paraguaya se pregunta, ¿cuándo sale la lista definitiva de la Selección Paraguaya?

Según trascendidos, la lista definitiva de Paraguay para la Copa del Mundo la dará a conocer el entrenador argentino Gustavo Alfaro el próximo lunes 1 de junio a las 12:00 en conferencia de prensa.

Paraguay regresa a una Copa del Mundo luego de largos 16 años de espera. La última participación albirroja en una cita mundialista fue en Sudáfrica 2010.